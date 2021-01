Fernández promulgó la nueva ley y Kueider dio su parecer

E

l presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario, dentro de la Casa Rosada, para promulgar la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que el Senado aprobó el 30 de diciembre.



“Medio en broma y medio en serio, un día que me tocó hablar con un colectivo de mujeres, al cierre del discurso, me pregunté ‘qué más me podía pasar’. Recibí a la Argentina con una crisis económica, tuvimos que salir del default, nos agarró la pandemia, y en el medio de esto, se les ocurrió terminar con el patriarcado. Estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado, es una gran injusticia que se ha vivido durante siglos”, destacó el primer mandatario.







En ese sentido, resaltó: “Estamos haciendo una mejor sociedad entre todos y todas. Es un día de alegría porque cumplí mi palabra, hice campaña con esto, y hoy es ley. Cuando la palabra de la política parece depreciada, es importante cumplir con la palabra”.

Por otro lado, Fernández sostuvo: “Las mujeres son las primeras víctimas de la desigualdad, y muchos hombres nos sentimos mal conviviendo con la desigualdad, no nos gusta; hoy estamos dando un paso importantísimo para que la sociedad sea un poco más igual”.

La postura de Kueider y su voto positivo

Tras la promulgación de la Ley N 27.610 de IVE, el senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos) se explayó acerca de su postura sobre el proyecto al que acompañó con disidencias.

“Mi expectativa es que se tenga que aplicar lo menos posible. Que cada vez sean menos las mujeres que tengan que abortar, que sean menos las que tengan que estar frente a esta situación, menos las que tengan que recurrir a este nuevo derecho”, aseguró a Página Política tras la promulgación.





Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 Kueider votaría a favor tras cambios en el proyecto





El legislador del Frente de Todos estuvo bastante tiempo en el ojo de la tormenta por ser uno de los pocos que no adelantó opinión sobre el tema hasta el momento de firmar el dictamen de comisión, aunque con disidencias.

Su postura se plasmó en un voto a favor tras acordar con el Ejecutivo un veto parcial a la ley sancionada. En ese veto se prevé que se elimine la palabra “integral” al concepto de “salud integral”. Refiere a las condiciones en que se habilita el aborto después de la semana 14, instancia en la que rige el Código Penal vigente desde 1921.

“Nosotros entendemos que el concepto de salud integral es muy amplio. Es el de la OMS pero esta idea de salud integral termina en una ambigüedad que puede traer cuestiones judiciables y deja abierta además la posibilidad de demasiada interpretación”, recordó Kueider los argumentos esgrimidos por estos dos senadores del peronismo que sumaron su voto a condición de que se revisara este punto.

Presiones celestes y verdes

Con relación a las interpelaciones de uno y otro sector, y desde el poder político, para que vote de una u otra manera, Kueider afirmó: “He recibido presiones por todos lados pero la verdad es que uno tiene un poco el cuero duro y hay cuestiones que no te afectan de manera de que te hagan dudar de tu posición”.

“Yo estaba a favor de un proyecto de despenalización, ampliando lo que está vigente, contemplando nuevas situaciones. Se votó un proyecto de legalización. De todos modos, acompañé tras el acuerdo de este cambio que conversamos con el Presidente y con la certeza de que hay una lucha de las mujeres que viene avanzando y que esta ley tarde o temprano salía”, evaluó en diálogo con Página Política.





Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 Con dos votos entrerrianos el aborto se convirtió en ley





Añadió, además, que en todas las exposiciones ante el Senado de los especialistas, “no hubo una sola posición que negara que el aborto clandestino existe. Es la única coincidencia que tenían absolutamente todos, estuvieran a favor o no en contra de la IVE. Nadie pudo negar que esto existe y que el Estado tiene que dar respuestas porque la criminalización tampoco existe. ¿O algún fiscal intervino cuando en las exposiciones se dio cuenta de los abortos, de las clínicas que lo hacen, etc?”, remarcó.

Finalmente, destacó que el gobierno de Fernández cumple, de este modo, “con una promesa de campaña, una promesa más que se cumple”. Y a modo de conclusión explicó su postura: “Quienes fuimos candidatos en la boleta no conocíamos el proyecto que se iba a presentar. Lo conocimos después y participamos del debate”.