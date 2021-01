Las razones del paro según un referente de TUDA

L

a medida de fuerza de los llamados Transportistas Unidos de Argentina (TUDA) se replica desde el sábado en distintos puntos del país. Gracias al boca en boca, la causa se abre paso y comienza a “dominar” distintas rutas nacionales y provinciales. ¿Y por qué logra tanta adhesión? Porque la patria transportista, a pesar de ser considerada indispensable, afronta una suba de costos que promete excluir a la porción que no la pueda pagar.





“En enero el seguro automotor aumentó el 30%, la patente un 45%, la técnica un 45% y el peaje de entrada a Buenos Aires otro 45%. Si haces el cálculo ya tenés un 120% de aumento, más tres subas de combustible en dos meses, y una nueva programada para el 20 de enero”, dijo a Bichos de Campo Santiago Carlucci, referente de TUDA y uno de los organizadores de la movilización.

Luego advirtió: “Se espera que al menos el 20% del padrón automotor de carga quede parado por no poder afrontar estos costos logísticos”.

Con eso en mente, estos transportistas independientes que no se encuentran agrupados en ninguna entidad tradicional, buscan que la sociedad no demonice el paro, y entienda que un aumento de sus costos en esta magnitud se trasladará de alguna u otra manera al consumidor final.





“Tienen que entender que estamos en una medida que implica un beneficio para todo el transporte de carga a nivel nacional, pero también para todo el mundo. Si nosotros debemos aplicar el 120% de aumento a la tarifa será un problema para el consumidor”, aseguró Carlucci.

Además de intentar frenar el aumento de costos, desde TUDA tienen un extenso petitorio que incluye que se revise la Ley Nacional 24.653 de carga, las variaciones en los precios del combustible, las homologaciones de los camiones, la seguridad vial en rutas nacionales y en las zonas portuarias, las variaciones impositivas, etcétera. A eso se le suma también el reclamo por la falta de una política que resguarde a aquellos que entren en licencia por una enfermedad, y que deban suspender sus actividades.

También se reclama que ciertas tasas no recaigan sobre ellos. “Son todos impuestos que se cobran por las mercaderías y los tienen que pagar los transportistas. En un principio se los tenían que devolver. Hoy si no pagas no continuas el camino”, resaltó el referente del movimiento.

"Si haces el cálculo ya tenés un 120% de aumento", aseguran desde TUDA

“El transporte trabajó para toda la sociedad argentina en la pandemia, y se los acompañó y apoyó como se hace desde el principio de la existencia del transporte de carga. Ningún camión estará impedido de descargar, son retenes. Si se pierde mercadería será responsabilidad de la persona que carga porque hace 90 días que se avisó de esta movilización. La especulación de cargar y ver como zafar por otro camino es no ser solidario”, agregó el dirigente, en referencia a los transportistas de productos perecederos, como la leche, que se quejan de la imposibilidad de circular libremente.

Los cortes continuarán por tiempo indeterminado en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras. Al momento se ven afectadas las Rutas Nacionales A012, 168 en el ingreso a Paraná, 19 altura Josefina, y Rutas Provinciales 18 y 10 altura San Lorenzo Norte. Hay demoras para el tránsito pesado también en la autopista Santa Fe-Rosario a la altura de Sauce Viejo. El paro redujo los ingresos en el puerto de Rosario y los limitó en Quequén.