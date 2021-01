Los 10 más ricos podrían pagar vacunas para todos

U

n análisis enunciado en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) de Davos, que se realiza de manera virtual, señala las astronómicas ganancias de un grupo de personas y empresas al tiempo que insta a los mismos a pagar un impuesto extraordinario, como el que se aprobó en la Argentina, para cubrir las necesidades sanitarias y sociales en el mundo.



Según advirtió un informe difundido esta semana en el marco de una nueva edición virtual del WEF, los diez hombres más ricos del mundo aumentaron su riqueza conjunta en más de medio billón de dólares desde el inicio de la pandemia (u$s540 mil millones) mientras que la crisis amenaza una década perdida en la lucha contra la pobreza.

La brecha entre ricos y pobres está resultando tan grave como el coronavirus, ya que las ganancias que obtuvieron en 2020 las diez personas más ricas del mundo serían suficientes para vacunar al mundo entero y revertir el aumento de la pobreza causado por la pandemia, según la organización benéfica Oxfam, con sede en el Reino Unido.



Según Oxfam, la riqueza total de los multimillonarios alcanzó los u$s11.95 billones en diciembre de 2020, equivalente al gasto total de recuperación del coronavirus de los gobiernos que integran el G-20.



Sin embargo, aseguró que mientras la riqueza de los más ricos aumenta, el apoyo a los más pobres está siendo reducido con el Reino Unido y otros donantes recortando la ayuda a los países más pobres.

Danny Sriskandarajah, director ejecutivo de Oxfam en el Reino Unido

El director ejecutivo de Oxfam dijo que “el virus golpeó un mundo que ya era profundamente desigual y sin una acción urgente para que nuestras economías funcionen para todos, las cosas van a empeorar mucho, mucho más”.

"Miles de millones de personas vivían al límite cuando comenzó la pandemia y no tenían recursos ni apoyo para capear esta feroz tormenta. En países de todo el mundo vemos personas que luchan por alimentar a sus familias y mantener un techo sobre sus cabezas”, opinó, y agregó que “mientras que el empleo remunerado se vuelve más difícil de conseguir, al mismo tiempo, una pequeña cantidad de personas se han embolsado más dinero en nueve meses del que podrían gastar en toda su vida”.

Sriskandarajah instó a los gobiernos a buscar formas alternativas de recaudar fondos de aquellos que se han beneficiado durante la pandemia. “Un impuesto temporal sobre las ganancias excedentes de las 32 corporaciones globales que más han ganado podría haber recaudado 104 mil millones de dólares en 2020”, indicó, y argumentó que “esto sería suficiente para proporcionar beneficios de desempleo para todos los trabajadores y apoyo financiero para todos los niños y ancianos en países de ingresos bajos y medianos”.

