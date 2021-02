Agmer se mete en el conflicto entre Iosper y Femer

F

rente a los anuncios extorsivos de la FEMER, referidos al llamado “corte de servicios” en sus prestaciones, desde el Directorio Docente de la Obra Social IOSPER y la Comisión Directiva Central de AGMER nos vemos en la necesidad de manifestar públicamente una serie de consideraciones ante los dichos –absolutamente falaces y maniqueos- realizados por la referida corporación.



El presupuesto de nuestra Obra Social se basa, fundamentalmente, en los aportes personales y patronales. Como es de público conocimiento, desde esta organización sindical hemos venido demandando y denunciando que el gobierno de la provincia, desde hace más de 25 años y de manera unilateral recortó los aportes patronales, eso significa que cada trabajador y trabajadora aporta más de lo que tiene que hacer el Estado. La razón es muy clara, desfinanciar a una Obra Social que cuenta, de acuerdo a la Ley de creación del IOSPER, con control obrero. Por eso nos llama poderosamente la atención cómo, desde algunos sectores, vienen insistiendo con la intervención del Poder Ejecutivo, cuando es éste el principal responsable del recorte presupuestario de nuestra Obra Social.







Lo que dice el archivo Febrero, 2021 Piden a Bordet que interceda en IOSPER





La última recomposición salarial la hemos tenido en 2019. Eso significa que los aportes personales y patronales (insistimos, sensiblemente inferiores) al IOSPER son los mismos desde hace más de un año, incluso antes de una pandemia que conmovió a la humanidad a escala global, sumergiéndola en una crisis jamás imaginada. Frente al silencio del gobierno provincial, las trabajadoras y trabajadores transitamos el 2020 disputando y demandando una urgente recomposición salarial, porque la gran mayoría del sector hoy se encuentra bajo la línea de pobreza. Y aun así el Ejecutivo (al que algunos piden la intervención) eligió privilegiar otros intereses a costa del ajuste de nuestros bolsillos.





Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 La Justicia ordenó a Femer no cortar servicios del Iosper





En este escenario caótico y hasta desesperante para nuestras familias, y con el mismo presupuesto de 2019 (antes de la pandemia) la Obra Social IOSPER no tiene deudas con la Federación Médica de Entre Ríos, y en el mes de enero de este año se le depositó la suma de 71 millones de pesos. En estos tiempos de sacrificios colectivos, también hay que decir que la corporación médica se dedicó –sistemáticamente- a violentar la medida cautelar interpuesta que está en vigencia. Esta actitud ya no sorprende; lo mismo hicieron y hacen ninguneando la Ley que prohíbe el cobro del “plus” médico, poniéndose siempre por fuera de toda legalidad y con total impunidad.



La corporación de la FEMER entiende que la salud es un negocio y desde ese lugar establece su relación financiera con una Obra Social que se sostiene con el aporte de las trabajadoras y trabajadores. Así se han beneficiado a lo largo de estos años de IOSPER, porque saben que no hay Obras Sociales que les garanticen el pago completo de las prestaciones.



Lo que dice el archivo Diciembre, 2020 Se judicializó el conflicto entre Iosper y Femer





Reivindicamos la vigencia del ejercicio pleno a negociar, pero siempre de buena fe y sin actitudes extorsivas. Existe una medida cautelar vigente que ya no puede continuar siendo vulnerada y una Ley anti plus que tampoco debe ser ninguneada, como lo hicieron desde un principio. Son tiempos complejos, difíciles, la salud de las compañeras y compañeros no puede quedar a la deriva. La salud no puede ser un producto que se compre en el marcado, como cualquier mercancía. Demandamos a la FEMER que desista de su actitud, infundada, y nos acompañe en nuestras demandas, porque cada peso que logremos recomponer significa un dinero más en el presupuesto de IOSPER.

Exigimos al gobierno de la provincia a restituir los aportes patronales en forma inmediata.



Las trabajadoras y trabajadores no somos variable de ajuste, ni estamos sujetos a corporaciones de mercado.