Tres escuelas frenaron actividades por “contacto estrecho”

l tercer día del inicio del ciclo lectivo 2021, con un paro de los gremios docentes por 72 horas, en tres escuelas entrerrianas debieron activar los protocolos correspondientes ante posibles casos de coronavirus



El primer freno de actividades presenciales se dio en la escuela de Educación Técnica N° 2 "Alte. Guillermo Brown" de Paraná. Allí las autoridades informaron que al menos hasta el jueves 4 de marzo el establecimiento permancerá cerrado “por un presunto caso de Covid-19”.









“Los estudiantes y padres o tutores que debían concurrir a firmar actas o realizar la reinscripción serán atendidos a partir del lunes siguiente en los días fijados para esta semana”, señalaron desde el equipo directivo.

Una situación similar ocurrió en la escuela N° 16 de Concordia, “Profesor Gerardo Victorín” donde no se desarrollarán las clases del cursillo de ingreso de manera presencial luego de que trascendiera que una estudiante es contacto estrecho de una persona que se contagió de Covid.

En este caso no toda la escuela fue aislada, según aclaró el profesor Fabián Vallejos, director Departamental de Escuelas de Concordia: “Son 15 chicos que no concurren a la escuela, igual, estos días hay paro y no iban a concurrir” y señaló que “también quedan aislados el preceptor y los directivos que estuvieron ese día, es lo que dice el protocolo”.

Según supo Diario El Sol, en la escuela “La Viña”, ubicada en calle Diamante al 2.200 de Concordia, también se procedió a poner en marcha el protocolo Covid-19, luego de que un docente diera positivo.

En el lugar funcionan una escuela primaria, otra secundaria y un taller técnico.