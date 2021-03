Garcilazo alertó sobre la llegada de nuevas cepas

E

n declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Garcilazo sostuvo que de las muestras enviadas para detectar si en la provincia ingresó la cepa de Manaos “todavía no está el resultado que es un proceso de secuenciación genómica que lleva bastante tiempo y se hace en el Conicet o el Malbrán que son los únicos lugres que tienen los equipos especiales”.



Detalló que “desde Entre Ríos se enviaron tres muestras para secuenciación: una de una embarcación que venía de China donde hubo personas con síntomas y varios dieron positivos, si bien no terminaron de bajar a la provincia en la zona de Concepción del Uruguay; otra es de un personal de salud que ya se había aplicado las dos dosis de vacuna y se confirmó su positivo; y la tercera es de un camionero que tenía el antecedente de venir de Brasil, ingresó a la provincia con síntomas, se lo aisló y se confirmó que era positivo”.







Respecto del transportista, especificó que “no había bajado en ningún lugar de la provincia, lo primero que hizo fue concurrir a una guardia de un establecimiento público de la provincia y lo primero que hizo fue consulta por el cuadro de vías respiratorias, y automáticamente –si bien la persona no quiso en un primero momento porque quería continuar viaje- se lo obligo a cumplir el aislamiento, se le realizó el diagnóstico y en este momento está cumpliendo ese aislamiento”.



En cuanto a la situación con las fronteras, el funcionario afirmó que “lo principal es poder disminuir el ingreso de extranjeros a la provincia y el país; que ese ingreso sea restringido a través de PCR obligatorias, si bien esto no garantiza que la persona luego pueda llegar a tener la enfermedad pero pone una barrera más; y la cuarentena obligatoria a todas aquellas personas que vengan del exterior, sean argentinos o no”. “Disminuir el ingreso de personas que viajen al exterior es muy importante, sobretodo en lo que tiene que ver con la vía terrestre y con Brasil que es el país que más preocupa al mundo por la situación que está pasando con esta variante nueva que se detectó allí”, reiteró.



Sobre la llegada de las variantes a la región, sostuvo que “en el país ya ingresaron” pero “lo que tenemos que lograr es retrasar lo más posible el ingreso de estas variantes a la provincia y que las mismas no predominen sobre las otras”. “Igualmente es muy probable que ingresen, es muy probable que tengamos algunas variantes conviviendo en una misma provincia; pero si tenemos un número reducido de casos, las variantes no tendrán un impacto tan importante o no van a predominar sobre las otras. Evitar el ingreso absoluto y completo es casi imposible. Ya en el país se han detectado tres de las cuatro cepas que hoy son de importancia y una ya se detectó en transmisión comunitaria, es decir que se detectó en personas que no tienen antecedente de viaje”, admitió.

Por eso, resaltó que “lo más importante es tener en cuenta que las medidas para evitar la transmisión son las mismas para todas las variantes, si tenemos un nivel de transmisión bajo el impacto será mucho menor al que se está viendo en otros países”. “Las variantes tendrán su impacto fuerte o no, dependiendo de la posibilidad que los individuos le demos de transmisión. Hoy hay una especie de relajamiento y gran expectativa con la vacunación pero no es la solución absoluta ni completa del problema. El virus va a circular y hay que evitar que lo haga de una manera tan importante para que estas variantes no impacten tanto”, explicitó.



Advirtió asimismo que “el grupo de población que no va a estar vacunado es el que mayor nivel de contagios tiene, que son los adultos jóvenes, es decir que claramente vamos a tener un invierno con una circulación de coronavirus importante, pero tenemos que lograr que sea la menor posible”.

En este marco, explicó que “la cepa de Sudáfrica es la que claramente se ha determinado a través de investigaciones con la vacuna de Astra Zeneca que la efectividad fue menor y hasta se tuvo que suspender el uso de esa vacuna porque tenía efecto con esa cepa. Es una variante que claramente tiene la capacidad de evadir la respuesta inmune generada por la vacuna, sin embargo esto no está claro con la variante de Manaos”.



“La variante sudafricana no ha entrado a nuestro país pero con la de Manaos sí se ha confirmado que las personas que tuvieron coronavirus de otras variantes no generaron inmunidad para la variante de Manaos y se sospecha que podría pasar lo mismo con la vacuna. Esto no está confirmado y hay que esperar los estudios que se hagan”.



De todos modos, indicó que “estas investigaciones se hacen en poblaciones bastante reducidas y tampoco sabemos si tenemos una vacunación muy grande, con mucha gente inmunizada cómo se van a comportar estas variantes, eso se verá más adelante”.

Asimismo, planteó que “las vacunas que se producen con la plataforma de vectores virales rápidamente podrían llegar a adaptar las vacunas a estas nuevas variantes, pero eso requeriría otra vez una vacunación masiva. De todos modos, muchos laboratorios ya estarían para actualizar las vacunas”. “Esto pasa con las influenzas, que se vacuna todos los años porque las variantes de influenza van cambiando todos los años, y esto es una situación natural dentro d los virus respiratorios, ya se sabía que esto iba a pasar y que es probable que en algún momento haya que volver a vacunar por estas variantes”.



Para finalizar, admitió que “hoy claramente se necesitan más vacunas para poder acelerar el plan de vacunación, si bien se empezó mucho antes de lo que se pensaba el ritmo de llegada de vacunas no es el esperado y unos gustaría poder acelerar un poco más para tener más gente vacunada en los próximos meses”.

