Interna en la justicia por un homenaje a Castrillón

ste jueves 25 de marzo se realizará un acto solemne en los Tribunales de Paraná donde se cumplirá con una llamativa tradición: colocarán un cuadro con el rostro del vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, en la Galería de expresidentes del alto cuerpo. La integrante del STJ, Susana Medina de Rizzo, cuestionó la actividad y sobre todo expresó su malestar por haber sido invitada a la ceremonia, cuando aún se tramita la causa por violencia de género que el año pasado radicó contra Castrillón.





En una misiva enviada el martes a la tarde al actual presidente del STJ, Martín Carbonell -a la que accedió ANÁLISIS-, Medina expresó su “sorpresa por la invitación que he recibido vía correo electrónico desde la oficina de Ceremonial y Protocolo y reiterada por Usted en la reunión de Acuerdo del día de la fecha, para participar de la incorporación del retrato del Dr. Emilio A. E. Castrillón a la Galería de expresidentes del Superior Tribunal de Justicia”.



“Hago saber mi decisión de no participar de este acto, por considerarlo una falta de respeto hacia mi persona dada la existencia de una denuncia por violencia de género que realicé contra el mencionado Vocal, que se encuentra tamitando ante la Fiscalía de Género y aún no se ha resuelto”, indicó la vocal, quien a su vez dejó en claro que su denuncia no ha avanzado como esperaba.









Como informó ANÁLISIS en mayo del año pasado, la vocal Medina se presentó sin abogado alguno ante la Fiscalía y relató la conflictiva situación entre ambas autoridades judiciales -en función de una discusión en el chat de WatshApp, del que todos los integrantes del STJ participan diariamente- y se sintió agraviada por dichos de Castrillon, que consideró violentos hacia ella como mujer.



A su vez, en la nota a Carbonell, Medina cuestionó que esta situación suceda en el Mes de la mujer, "tiempo en el cual se redoblan los esfuerzos por los derechos de las mujeres y por la igualdad", lo cual “aparece como un contrasentido de toda la tarea que en tal sentido que se viene realizando para revertir los estereotipos patriarcales que tanto han perjudicado a la sociedad”, acotó.