“El riesgo de nuevas cepas está totalmente latente”

l subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, señaló que "la vacunación es una herramienta más pero no va a ser la solución definitiva de la pandemia, para eso falta mucho”, y reiteró la necesidad de continuar con los cuidados sanitarios correspondientes, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza).

Bachetti consideró que la disposición del gobierno nacional de eximir a los trabajadores públicos de la presencialidad “tendrá una repercusión provincial, como todas las normativas y recomendaciones que han salido de la Nación y son aplicables en las provincias”.

“Hay que tener claro que la vacunación es una herramienta más pero no va a ser la solución definitiva de la pandemia, para eso falta mucho”, sentenció.

Respecto de la situación del Departamento Colón, explicó que “ha tenido un aumento de casos dentro de estos parámetros que se toman en cuenta desde el Ministerio de Salud como para tener una base para saber en cuáles lugares hay que poner una alarma y tomar acciones rápidamente”.

De todos modos, aclaró que “se ha visto en toda la provincia una elevación de casos, esto pasa exactamente igual en todo el país”. En tal sentido, definió que lo anunciado anoche “son medidas preventivas teniendo en cuenta el fin de semana largo que viene por las Pascuas y buscan bajar el impacto de todo el movimiento y las interconexiones de personas que habrá el fin de semana largo que viene”.



“El contexto del año pasado es totalmente distinto al de este año en todo sentido, en cuanto al humor social, a las actividades económicas, a la necesidad de continuar con ella, y hay variantes que se pueden tomar a la hora de prevenir el aumento de casos pero sigue siendo lo más importante la prevención y el cuidado individual”.

En ese marco, lamentó que “se ha visto un desapego en las últimas semanas y meses a las normas, se ve que el barbijo y el distanciamiento se han ido dejado de lado porque hay una sensación de que el problema se va a resolver con la vacuna, y eso no es así”.

En Crespo, unas 800 personas mayores participaron de un evento, autorizado por el Municipio, sin respetar protocolos.



“El riesgo de nuevas cepas está totalmente latente, ya hay varias registradas en el país y eso pone en jaque la vacunación si las nuevas cepas demuestran que pueden sortear la vacunación”, advirtió.

“El objetivo de la vacunación en este primer momento no es que desaparezca el coronavirus sino bajar la mortalidad; no quiere decir que vacunando el virus deje de circular, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de la franja etaria que hace movilizar el virus no es la gente que se vacuna, porque en general son los más jóvenes los que hacen que la pandemia se encienda con aumento de casos y las personas que se están vacunando son de otro grupo”, explicó.

Respecto de la campaña de vacunación en Entre Ríos, mencionó que “el Monitor Nacional –que hoy muestra casi 94.000 dosis aplicadas en la provincia- es una foto de dosis registradas que no quiere decir que sean las dosis aplicadas y seguramente hay muchas más dosis aplicadas porque cada Departamento y localidad tiene su estrategia para hacer la carga de registros”.

“El insumo y la variable número uno es la cantidad de dosis que recibimos, se recibieron el sábado 9.600 dosis y hoy se reciben 10.800 más, que automáticamente se fraccionan y se envían”, comentó.

Por otra parte, dijo que “se van a enfocar todos los esfuerzos en la vacunación de mayores de 60 años, porque tenemos que garantizar que este grupo que es el más golpeado a la hora de la mortalidad y morbilidad con el coronavirus tenga la mayor cantidad de personas vacunadas”.

Reflexiones por público en eventos sociales y deportivos



Respecto de los eventos, fundamentalmente deportivos, que se desarrollan con presencia de gran cantidad de personas, Bachetti analizó que “a veces lo que se sugiere desde los ámbitos sanitarios hace tensión con otros grupos y organizaciones, especialmente con el deporte. Si bien el deporte es importante desde el punto de vista de salud y que las instituciones puedan estar en su ámbito y cumplir su función, claramente se busca ese equilibrio entre que se puedan dar estas actividades deportivas y torneos pero dentro de lo sanitario viendo cómo avanza la pandemia”.

“Si hay 500 personas en un lugar viendo un evento no es para nada recomendable, desde la salud no lo vamos a recomendar nunca de esa forma; hay que seguir evitando la aglomeración masiva de personas en todos los deportes", expresó Bachetti, respecto de la final del Nacional de Softbol que se disputó en Paraná y, pensando en la proximidad de la fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay opinó que también debería evitarse el hacinamiento "máxime en el automovilismo que convoca a mucha gente y en las carreras la gente no va y se sienta en una tribuna a ver la carrera. Por eso desde Salud siempre se dan las mismas recomendaciones, hay que evitar todas esas aglomeraciones de personas, pero hay resortes que no dependen del Ministerio de Salud. Hay que ser responsables porque la pandemia no terminó”.



Por último, afirmó que “desde Salud somos un órgano que emite recomendaciones que siguen siendo las mismas, pero dentro de las instituciones de deportes no sabemos cómo es el manejo y su interrelación. Nosotros tenemos una responsabilidad ética y sanitaria para con la gente y aplicamos nuestras recomendaciones pero hay un montón de variables que no están dentro de la salud pública”.





