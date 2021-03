Van a la Justicia para impugnar las nuevas autoridades

E

l autor de la impugnación es Alejandro Carbó, que en esta instancia interna se postulaba como presidente del Comité Provincial por Futuro Entrerriano. Sin embargo, diferencias en su propio grupo hicieron que su lista no se presentara y su sector terminara quedando fuera del acuerdo de unidad. Hubo dos dirigentes de ese espacio, Gracia Jaroslavsky y Elvio Salcedo, que sin embargo se integraron a la lista única en acuerdos personales.



Carbó, que fue por muchos años apoderado de la UCR de Entre Ríos, se molestó en particular porque su lista (la que finalmente no presentó) se había armado verificando el requisito de la carta orgánica que impide ser candidato en una interna a quienes adeuden aportes al partido. Y, según sus datos, eso fue justamente lo que no hizo la lista de unidad.



El partido radical de Entre Ríos se financia con el aporte del 10% del sueldo que cobran los dirigentes que ocupan cargos políticos, electivos y no electivos.

El tema de los aportes se había metido en la interna la semana misma del cierre de listas, tal como informó Página Política.



Dentro de los plazos previstos, y una vez presentada la lista única, Carbó impugnó ante el Tribunal Electoral de la UCR a una decena de dirigentes que, según sus averiguaciones, no figuraban en los balances del partido de 2019 como aportantes.



En la lista aparecen primeras líneas de Construir, como la candidata a Vicepresidente Flavia Pamberger (funcionaria política del Municipio de General Ramírez); el Primer Delegado al Comité Nacional, Bruno Sarubi (por segundo período intendente de La Paz); el Secretario de Prensa y Medios, Uriel Brupbacher (diputado provincial y exintendente de Viale), el Vocal Noveno, Román Troncoso (exintendente de Maciá); el Vocal Tercero, Julián Maneiro (diputado provincial, ex funcionario de la Municipalidad de Crespo); el candidato a Tesorero Rubén Dal Molin (senador provincial, exfuncionario político del Municipio de Chajarí).

También dos dirigentes enrolados en Alternativa Radical: El Vocal Séptimo, Alfredo Blochinger (exintendente de Bovril), y la Vocal suplente cuarta, Sara Foletto (diputada provincial, ex Presidente Municipal de Alcaraz).



La lista de impugnados por Carbó se completa con un dirigente de la corriente Illia, el Delegado al Comité Nacional Suplente, Gustavo Curvale (como funcionario de Cámara de Diputados).



Fuera del Comité Provincial, también incluyó al candidato a presidente del Comité Paraná Campaña, Carlos Alberto Lencina (Presidente Municipal de Hernandarias), otro dirigente de Construir.



El escrito de Carbó carga las tintas sobre la Tesorera del partido, Gabriela Lena, por “no haber cumplido sus obligaciones” de requerir “en tiempo y forma el pago a los morosos”. La diputada Lena es de la Illia, pero no adeuda aportes.

En clave interna, las impugnaciones golpean más que nada a Construir, el nuevo grupo de los intendentes de la UCR que fue el socio más importante de la corriente Illia para cerrar el acuerdo de lista única.



Trámite



El Tribunal Electoral de la UCR rechazó el planteo de Carbó. Aseguró que los miembros de la lista única que encabeza Jorge Monge no poseen deudas con el partido “al momento de ser aprobadas sus candidaturas”.



Carbó recurrió entonces a la Justicia Federal con competencia electoral para pedir la suspensión de la proclamación de la lista única hasta tanto se aporten pruebas de que todos sus miembros estaban al día con los aportes, pero no “al momento de ser aprobadas sus candidaturas”, sino en la fecha 27 de octubre de 2020.



Ese era el plazo previsto en el cronograma de las elecciones que iban a realizarse en noviembre del año pasado y que se aplazaron por la pandemia para el 18 de abril. La fecha para ponerse al día con los aportes al partido no se modificó en la nueva convocatoria a elecciones. Hay quienes ven en ese detalle burocrático la mano de la corriente Illia, que hacia fin de año se veía venir la formación de Construir, el nuevo grupo integrado centralmente por intendentes, habitualmente los más morosos en materia de aportes.

Algunos intendentes y concejales no aportan. Pero otros, por razones políticas, hacen aportes a las sedes locales de sus partidos, cuando por ley debería hacerlo a una cuenta única del partido, que centraliza el Comité Provincial. Se aseguran de ese modo que el dinero llegue a su ciudad y no dependa de que el partido provincial lo “coparticipe” a las sedes departamentales y de ciudad. Esos aportes no existen para los balances de la UCR provincial.



Fuente: Página Política