Frigerio suma al presidente de River

E

l exministro del Interior del gobierno de Cambiemos Rogelio Frigerio participó de una videoconferencia junto al actual Presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio. En el cierre de la charla organizada por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los jóvenes desarrollistas, el mandatario riverplatense anunció que cuando concluya su mandato se lanzará "a la política".



"En diciembre concluye mi mandato, y he decidido dar el salto formalmente a la política", afirmó el actual presidente del millonario, quien apostó “a la generación de consensos”.

Rogelio Frigerio resaltó la necesidad de lograr acercamientos en los tiempos que corren. “Debemos generar puntos de encuentro, dialogar, tender puentes. Solo a partir del consenso, podremos empezar a solucionar los problemas que nos acompañan desde hace tantas décadas”, expresó el exministro, que reconoció que “la grieta existe y tenemos que trabajar para cerrarla”.





“Tenemos que salir del concepto de que los malos están de un lado y los buenos del otro”, señaló Frigerio, al tiempo que consideró que “son temas básicos: el rol del Estado, quién genera la riqueza, si el mérito es importante o no”, y opinó que “hace falta un gran volumen político, una mayoría marcada para torcer esta realidad. La política tiene que lograr que los argentinos vivan mejor, que la economía crezca de manera sostenida, que se termine la inflación, que nazcan empleos de calidad, que mejore la situación social. Son los consensos que necesita nuestro país”.



Por su parte, luego de reconocer que “el consenso es fundamental para transformar el país” y adelantar que pretende saltar a la escena política luego de diciembre de 2021, D’Onofrio sentado al lado de Frigerio dio su parecer respecto del acontecer nacional. “Creo absolutamente que necesitamos consensos. Hay que sentarse en una mesa a decir en qué estamos de acuerdo y en qué no”, exclamó, y agregó: “Siempre pensé que hay que tener un proyecto, un equipo y luego definir quiénes son los que ocupan las posiciones. Si no tenemos eso, no llegamos a los objetivos”.



Además, el actual presidente de River plate se definió como “un antigrieta” y argumentó que “la grieta no es la solución”, pero fue más allá: “La verdadera grieta no es política. Es entre los que trabajan y los que no, es entre los que pueden comer y los que no pueden comer”.

La visita de Rodolfo D'Onofrio a la sede del desarrollismo, donde compartió un acto con Rogelio Frigerio, generó un revuelo que disparó la atención de propios y extraños, ya que su nombre figura desde hace tiempo en las listas que imagina Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, pero el paso de blanquear sus intenciones a futuro lo dio con Frigerio, un militante del ala dialoguista de Juntos por el Cambio, de buena relación con Larreta y que hoy trabaja en un proyecto opositor en Entre Ríos.



El mandatario riverplatense pese a reconocer que tuvo varios ofrecimientos para incursionar en política, dejó en claro que su inclusión se dará una vez finalizado su compromiso en la entidad de Núñez: “Voy a ser presidente de River hasta el último día”.

Durante el acto celebrado en la sede del MID, tanto Frigerio como D’Onofrio dieron su parecer sobre temas de actualidad. “Tengo una posición tomada en algo que se ha discutido hace poco tiempo. Creo que es verdad que todos tenemos que partir de un nivel de igualdad. Pero después creo en el mérito”, sentenció el presidente de River, que luego opinó sobre las elecciones. “Necesitamos un proyecto, gente que cuando llegue al gobierno ponga en marcha lo que nos han dicho. Necesitamos que la gente crea y para creer, hay que ver que hay buena intención. Los partidos deben llegar a acuerdos”, concluyó.

Por su parte, Frigerio reconoció: “Estoy trabajando en un proyecto en Entre Ríos, la Provincia está lejos de su potencial. Sueño con una Argentina distinta. Estoy volviendo al ruedo”, dijo, y agregó que “los argentinos no estamos condenados a esto, lo que sucede es producto de los desencuentros y las malas decisiones de las políticas públicas. Debemos generar un armado más generoso y amplio”.



“Los consensos tienen que superar las restricciones partidarias. Se necesitan consensos básicos, que no tienen que ser absolutos. Hay que salir de la teoría del péndulo, gobiernos que se suceden yendo para lados opuestos. Por eso nos estancamos en el mejor de los casos o retrocedemos”, finalizó.