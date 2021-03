Lealtad Republicana se lanzó en Entre Ríos

E

n Victoria, el ex presidente de la bancada peronista en el Senado lanzó al Peronismo Republicano como lo había hecho en Mendoza hace unas semanas, adelantando que el espacio tendrá candidaturas propias en las en las legislativas de este año y un postulante a la presidencia en 2023, aunque no aún no definió ser candidato.

La dirigente victoriense Carina Ivascov ofició de anfitriona y es la referente local del nuevo espacio que propone el peronismo para competir en las próximas elecciones legislativas e impulsarse hacia los comicios de 2023.

Miguel Ángel Pichetto estuvo en Victoria el pasado miércoles para el lanzamiento de Lealtad Republicana, el espacio donde confluye el Peronismo Republicano y que se impulsa como autónomo dentro de Juntos por el Cambio. “Así como el PRO pondrá un candidato y el radicalismo dice que también llevará el suyo, también tendremos candidato a presidente”, aseguró el compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.



Pichetto buscará seducir con su espacio al peronismo republicano, al radicalismo y a Rogelio Frigerio, la principal figura del PRO. “Con Frigerio tengo buena relación. Lo considero un dirigente importante. Hicimos campaña en la última elección, cuando él me acompañó a muchos lugares del país”, recordó.



Además, Pichetto acotó que “Frigerio siempre tuvo afinidad con el peronismo, pero el peronismo es una identidad. Forma parte de una historia personal. Nosotros estamos trabajando con (el ex intendente de San Miguel, Joaquín) De la Torre y (el mandatario de Malvinas Argentinas Jesús) Cariglino, con dirigentes históricos de la provincia de Buenos Aires”.

El Peronismo Republicano buscará repetir la afinidad Pichetto-Frigerio de la última elección.

Con Ivascov como figura entrerriana del espacio, Pichetto adelantó que “lo importante será potenciar un proyecto que sea competitivo frente al gobierno de (el entrerriano Gustavo) Bordet. Estamos intentando hacer una propuesta electoral propia en toda la Argentina consolidando la coalición opositora”.



“Vengo de hablar en Mendoza con Cornejo, el presidente de la UCR. Tengo una mirada de amplitud, no de sectarismo”, abundó.

También recordó que Bordet formó parte de la Alternativa Federal, el espacio justicialista que pretendió disputarle el rol hegemónico en el PJ al kirchnerismo y que terminó disgregándose entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.



“Bordet es un hombre moderado, de centro. Indudablemente que la alianza táctica con el kirchnerismo lo coloca en un espacio muy vinculado al Gobierno, pero creo también que hay muchos peronistas decepcionados con ese camino y que tienen una visión de centro nacional y no comparten las posturas radicalizadas que tiene hoy el Gobierno”, consideró.











