La oposición pide que Bordet no cierre

H

oras después de los anuncios de restricciones que el presidente Alberto Fernández dio el miércoles a la noche, aparecieron las primera posiciones de intendentes de Cambiemos a través de las redes sociales.



Apuntan en particular a mantener la presencialidad de las clases en Entre Ríos. También piden al gobernador Gustavo Bordet que no siga las restricciones de circulación que dispuso el presidente para el AMBA. Por el momento no hubo definiciones por parte del gobierno provincial.



Lo que dice el archivo Abril, 2021 Segunda Ola: El Presidente restringe en el AMBA





El intendente de Crespo, Darío Schneider solicitó al Gobernador que “atienda a la realidad de nuestra provincia y no adhiera a la decisión nacional” porque “los entrerrianos no queremos más restricciones y nuestros gurises necesitan escuelas abiertas”.

“Apelamos al diálogo para tomar acciones focalizadas en conjunto con los intendentes”, remarcó.



Apelamos al diálogo para tomar acciones focalizadas en conjunto con los intendentes. — Dario Schneider???? (@DarioSchneider5) April 15, 2021

Schneider viene de reunirse con dueños de bares y restaurantes de Crespo, uno de sectores más afectados en el contexto de la pandemia. En el encuentro «dialogamos sobre trabajar y reforzar cuidados necesarios», para poder, frente a las nuevas restricciones «seguir apostando a que puedan trabajar».

También mantuvo diálogos con el Centro Comercial Crespo y la Federación Económica de Entre Ríos. «Abordamos trabajar juntos, acciones que sigan limitando la circulación del virus en Crespo como medida de prevención. El comercio de Crespo es un punto de venta regional y provincial», destacó.



La presencialidad en las clases para todos es fundamental por eso se destinaron dosis de covid al Personal Docente, ahora parece que para el Presidente de la Nación no.... Vamos a bregar y luchar para garantizar las aulas abiertas con los protocolos correspondientes. — Rafael Cavagna (@CavagnaRafael) April 15, 2021

Su par de Nogoyá, Rafael Cavagna, también adelantó posición. Destacó que “la presencialidad en las clases para todos es fundamental” y que “por eso se destinaron dosis de (vacunas contra el) Covid al personal docente”. “Vamos a bregar y luchar para garantizar las aulas abiertas con los protocolos correspondientes”, remarcó.



Fuente: Página Política