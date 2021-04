Agresión a Varisco: pidieron disculpas y accedieron a probation

J

ulieta Gauna, Claudio Javier Godoy y Juan Ignacio Musuruana pidieron hoy públicamente disculpas al exintendente de Paraná, Sergio Varisco, por la agresión que sufriera este último el 1° de octubre de 2019 en la puerta del domicilio de su madre, Magda Mastaglia, en Peligrini al 200, producto de lo cual sufrió una fractura de cadera. Los tres, llevados a juicio, accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba o probation, por entre 1 año, los dos primeros, y 3 años, el tercero, luego de lo cual, si se comprueba que no han violado las normas de conducta que se les impusieron, se cierra la causa en la que estuvieron imputados por extinción de la acción penal y se les dictará el respectivo sobreseimiento.



«Esta solución es la más conveniente», afirmó la fiscal Natalia Taffarel, en tanto que el abogado querellante en representación de Varisco, Miguel Cullen, dijo: «No tenemos nada que objetar». Y aseguró que el exintendente aceptó las disculpas públicas de Gauna, Godoy y Musuruana que hoy expresaron en una audiencia que se realizó en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que presidió la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata. El acuerdo supone el pedido de disculpas, la realización de tareas comunitarias no remuneradas y el pago de una suma de $1.000 de parte cada uno de los tres, en concepto de reparación al exintendente Varisco. «De corazón le pido mil disculpas», dijo Musuruana ante la jueza, y lo mismo expresaron Gauna y Godoy.

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba fue rubricado por la jueza Barbagelata.

María Alejandra Álvarez, defensora pública en representación de Musuruana, relató los aspectos centrales del acuerdo de suspensión de juicio a prueba por 3 años dijo que su defendido “carece de antecedentes penales”, que la pena a imponer sería de cumplimiento condicional, y por eso ofreció una reparación económica al exintendente de $1.000, el público pedido de disculpas y la realización de tareas no remuneradas durante 3 años, a razón de 96 horas por año en la entidad que designe la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.







Humberto Franchi, defensor de Gauna, refirió que en el caso de su defendida, la suspensión del proceso a prueba es por el plazo de un año, lapso durante el cual se compromete a realizar tareas no remuneradas y el pago de una reparación económica a la víctima.

En el mismo sentido, y en las mismas condiciones firmó el acuerdo el tercer imputado, Godoy, según dijo su defensor, Javier Aiani.



La institución que se elegirá para realizar las tareas comunitarias dependerá del acuerdo al que lleguen con la OMA y en el marco de la pandemia.



El caso



Tres personas participaron de la agresión a Varisco: Julieta Gauna (40), Claudio Javier Godoy (46) y Juan Ignacio Musuruana (26) aquel 1° de octubre de 2019. Gauna y Godoy fueron detenidos a los minutos de haber ocurrido el hecho en calle Pellegrini, tras haber sido identificados por el registro de cámaras de seguridad y el testimonio de la persona que se comunicó con el servicio del 911 para denunciar el caso. En tanto Musuruana se presentó espontáneamente en la Comisaría Octava, tras verse en los videos que circularon por redes sociales y medios de prensa.

En la apertura de la causa, las fiscales María de las Mercedes Nin y Natalia Taffarel relataron así los hechos: “En fecha 1° de octubre de 2019, siendo aproximadamente las 15,45 horas, momento en que el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio Fausto Varisco llegaba a su domicilio sito en calle Pellegrini Nº 258 de esta ciudad, Juan Ignacio Musuruana, Verónica Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy, quienes horas antes habían mantenido una reunión, junto a otras personas no identificadas hasta el momento, con el Intendente Sergio Varisco en el Palacio Municipal, lo estaban esperando en la vereda del domicilio procediendo a vociferar y reiterar las solicitudes que previamente le habían realizado, tomándolo uno de ellos del cuello y arrojándolo a la vereda, en el momento que el Sr. Varisco se encontraba abriendo la puerta de su casa, ocasionándole, fractura de cadera, lesión que lo inhabilita laboralmente por término mayor a un mes”.

“Inmediatamente después del hecho anteriormente relatado, mientras Sergio Varisco se encontraba tirado sobre la vereda, solicitando que llamen a un médico, Juan Ignacio Musuruana, Verónica Julieta Gauna y Claudio Javier Godoy le exigieron bajo amenazas de muerte hacia él y su familia, que les otorgara trabajo, dada su labor funcional como Intendente de la ciudad de Paraná, manifestándole Musuruana ´vos no me vas a dar laburo, yo te termino de matar la concha de tu madre, te termino de matar, tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo la concha de tu madre, (…) ¿querés un médico?, ¿querés un médico? te voy a matar hijo de puta’”, agrega la imputación.



