Bullrich hubiera entregado las Malvinas para acordar con Pfizer

L

a líder del PRO, Patricia Bullrich, nuevamente lanzó frases polémicas. En esta oportunidad lo hizo al hablar sobre las negociaciones que lleva adelante el Gobierno nacional por las vacunas contra el Covid-19 de Pfizer, donde defendió la postura del laboratorio y sugirió que podrían haberle dado la Islas Malvinas.





La ex ministra de Seguridad de Macri y actual presidente del PRO estaba atacando al gobierno nacional por no haber llegado a un acuerdo con el laboratorio estadounidense. “Pfizer lo único que pidió fue un seguro de caución como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales ni nada. Las islas Malvinas se las podríamos haber dado”, lanzó.

“Es algo razonable, no pidió ni los hielos continentales, bueno no sé, las islas Malvinas se las podíamos haber dado", consideró la líder de la oposición.

Este martes el diario The New York Times se refirió a las demandas excesivas hechas por Pfizer a varios países para venderles su vacuna contra el coronavirus y consideró "comprensible" que estos se hayan resistido a aceptarlas.



Según la columna de opinión del prestigioso diario, “Pfizer no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquellos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios”.



Para Bullrich, darles la soberanía reclamada por la Argentina sobre las Islas Malvinas hubiese sido un precio justo a cambio de dosis de vacunas.

En tanto, este martes la asesora presidencial Cecilia Nicolini afirmó que se retomaron las negociaciones con Pfizer para "avanzar en un posible contrato" para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, en tanto aseguró que el Gobierno nacional espera comenzar a recibir en mayo las dosis de Oxford-AstraZeneca.

Lo que dice el archivo Abril, 2021 Arribó el primero de tres vuelos con dosis de Sinopharm

Ante una consulta respecto de si es posible un acuerdo con el laboratorio estadounidense, Nicolini reveló que "la ministra de Salud (Carla Vizzotti) ha retomado las negociaciones con Pfizer para ver cómo se pueden generar cambios para avanzar en un posible contrato".



"Tiene que haber acuerdo entre las partes; no solo ponerse del acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino tener una propuesta de entrega en tiempo y forma", indicó Nicolini.

Fuente: Ámbito Financiero y Tiempo Argentino.