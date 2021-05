E

n declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi hizo un análisis de la actualidad política y judicial de Entre Ríos, así como refirió a la situación de su localidad frente al coronavirus.



Audio: DANIEL ROSSI SANTA ELENA /2021/05/06/23b277427710d0d1c5097c72aa546bac.mp3 /2021/05/06/9fc8657b3b46b9faa0919b335649cc94.jpeg DANIEL ROSSI SANTA ELENA

También cargó contra sectores políticos y mediáticos que lo atacaron por situaciones ocurridas en la ciudad, como la llamada fiesta clandestina del 3 de abril, que fue la inauguración de una obra en la que se hicieron presentes los vecinos.



En ese sentido, Rossi detalló: “Nosotros inauguramos un sector del camping municipal, justo en Semana Santa. Y mucha gente va donde se inaugura algo, es multitudinario, como ocurrió en diferentes ferias de la provincia, pero de ninguna manera nosotros organizamos una fiesta, solo fuimos a inaugurar una obra con fondos municipales”.



Lo que dice el archivo Abril, 2021 Fuerte polémica por una fiesta en Santa Elena





Este hecho tuvo impacto en la prensa tanto provincial como nacional, con imágenes de un encuentro multitudinario, afirmando que ponía en peligro la ciudadanía ante los contagios. Ante esto, Rossi no solo contó que no hubo suba de casos luego de esa fecha, sino que “al no haber contagios se vive de otra forma, por supuesto con mucho cuidado, con mucha responsabilidad social”.

“Hay una animosidad, un sector de la prensa, sector del poder, del gobierno, que históricamente me han perseguido desde todo punto de vista. El pueblo de Santa Elena no le cree. Estamos expuestos a cualquier operación de tipo mediática, que ya sabemos quién lo arma, que hace más de 20 años me persigue, con objetivos oscuros”.



Lo que dice el archivo Abril, 2021 Santa Elena: No hubo contagios en la polémica fiesta





"Estamos aquí, dispuesto seguramente para alguna otra operación", aseguró señalando, sin dar nombres directos, que son medios de Paraná los que arman operaciones: "no es necesario dar el nombre, pero tiene algún programa de tv, algunas páginas, pero no viene al caso mencionarlo".

“En el Iosper se roban miles de millones y falta poner camas y respiradores en los hospitales”

“Acá un sector del Poder Judicial funciona de acuerdo a la afinidad política, acá se han robado un presupuesto. El caso de los contratos truchos, nos quieren hacer creer que dos empleados se quedaron con dos mil millones de pesos. Esto es una risa, creen que somos todos ignorantes, que no nos damos cuenta los entrerrianos. Acá la corrupción que existe en el Iosper, algo que espanta, que se robaron miles de millones de pesos y falta poner camas y respiradores en los hospitales”, aseguró el intendente de Santa Elena.



Año electoral



En la entrevista radial, Rossi fue consultado por su afinidad política, asegurando que sus declaraciones parecen más cercanas a Cambiemos que al oficialismo provincial y nacional.



Ante esto, aseguró: “Yo soy independiente, a nosotros nos interesa el partido local. Acá no es una cuestión de interés de Cambiemos, menos de Macri. Que puede ser un buen candidato Frigerio es otra cosa. El PJ va a llevar un buen candidato y me parecería que la gente va a elegir. En el 2023 tiene que venir una propuesta clara, romper la estructura corrupta que existe en algunos lugares”.



Lo que dice el archivo Abril, 2021 Frigerio quiere PASO y es cada vez más candidato