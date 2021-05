Sigue el paro contra la Ley de Emergencia

L

a Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) lleva adelante este jueves un nuevo paro de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, en el marco del plan de lucha en reclamo de la no prórroga de la Ley de Emergencia y el abordaje de los problemas de la Caja de Jubilaciones para garantizar su sustentabilidad. La medida se repetirá todos los jueves de mayo. Los judiciales exigen convocatoria al gobierno provincial para negociar.



La continuidad del plan de lucha fue resuelta en el Plenario provincial que el gremio realizó el viernes pasado, 8 de mayo. Además de los paros que vienen ejecutando todos los jueves, se decidió continuar con la modalidad de retención de servicios con quite de colaboración de 11 a 13 todos los lunes de mayo.

"El Gobierno sigue aplicando el ajuste a costa de los sueldos de los trabajadores. Desde hace muchísimos años que no pasábamos por una situación económica como la que estamos pasando en la actualidad. Hoy un escribiente sin antigüedad está por debajo de la línea de pobreza producto de las políticas de ajuste del Gobierno", se indicó desde AJER luego del Plenario. Según la última medición del INDEC, una familia requirió en marzo $ 60.874 para no ser pobre.



El secretario general del gremio, Mario Brnusak, cuestionó el artículo de la Ley de "Emergencia Solidaria" sancionada en Entre Ríos en 2020 que terminó con la llamada "Ley de Enganche" mediante la cual los jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial en Entre Ríos percibían los aumentos salariales según los porcentajes que determinaba la Corte Suprema a nivel nacional, y no lo que se pactaba a nivel provincial para el resto de los trabajadores de la administración pública.



Dicho artículo reza: "Durante la vigencia de la presente ley y su prórroga si la hubiere, queda suspendida la aplicación de todos los dispositivos de actualización de haberes instituidos por cualquier normativa que alcance las remuneraciones que abonan los tres Poderes del Estado provincial, sus entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, las que quedarán sujetas a los incrementos que disponga el Poder Ejecutivo de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias en el marco de las paritarias que se celebren".

Sin embargo, el dirigente judicial sostuvo que “no es verdad que con la Ley de Emergencia se aplique, para todos los sectores involucrados en el artículo 10 de dicha ley, la misma política salarial. Claramente se ha visto que en forma diferenciada se ha tratado a cada sector y hoy por hoy pareciera ser que ese artículo 10 tiene solo como destinatarios a los trabajadores judiciales”, criticó.



Y advirtió: “Con la Ley de Emergencia vigente los porcentajes de recomposición salarial ofrecidos son irreales, ya que lo otorgado por un lado es retenido y sacado por el aumento de aportes a los activos y descuentos a jubilados con destino a la Caja de jubilaciones. Por eso exigimos que no se prorrogue la ley de emergencia provincial y se recompongan los salarios de acuerdo a la inflación”.

Cabe recordar que la ley de "Emergencia Solidaria" rige hasta el 30 de junio de 2021 y es prorrogable por única vez mediante decreto del gobernador Gustavo Bordet "en caso de que a su criterio se mantenga la situación de emergencia".



El reclamo judicial también apunta a la situación de la Caja de Jubilaciones de la provincia. Afirman que el Gobierno utiliza su déficit como una "excusa", ya que el problema "viene de 20 años y ningún gobierno buscó responsablemente soluciones sustentables".



"Ni siquiera ahora. La emergencia lleva un año y no han hecho absolutamente nada. Nosotros no solo estamos dispuestos, sino que hemos insistido al gobierno para que se convoque a todos los sectores para encontrar las soluciones. Pero no ha pasado nada”, concluyó Brnusak.

