El Presidente anunció un confinamiento estricto por 9 días

El Presidente dijo que "no es momento de especulaciones".

E

l Presidente Alberto Fernández anunció en cadena nacional las nuevas medidas de cuidado en las zonas más comprometidas con el objetivo de reducir la escalada de contagios de Covid-19 y evitar el colapso sanitario y epidemiológico en el territorio argentino. Además, comunicó medidas adicionales para proteger a las familias y a las empresas

El anuncio del Presidente apunta a las zonas de Alto Riesgo y Alarma sanitaria y epidemiológica. Se extenderá desde el 22 de mayo hasta el 30 de mayo, inclusive. Se podrá circular desde las 6 y hasta las 18, sólo por razones esenciales y, además, se suspenden actividades sociales, económicas, deportivas y religiosas.





Previo a la cadena nacional, el mandatario completó este mediodía la habitual ronda de consultas con gobernadores y les pidió enfáticamente que cumplan con el semáforo epidemiológico que continuará vigente en el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

En el encuentro, que duró casi tres horas y contó con la participación de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, los mandatarios provinciales coincidieron en que urge implementar medidas más fuertes. Entre las principales preocupaciones que manifestaron se encuentra el alto nivel de ocupación de camas de terapia intensiva y el descenso en la edad promedio de los internados. "Es muy preocupante la internación de gente de mediana y joven edad", describió uno de los mandatarios.

El mensaje que bajó el Presidente fue claro: "no hay sistema de salud que aguante".

"No es momento de especulaciones, debemos asumirlo seriamente y no naturalizar tanta tragedia", afirmó el jefe de Estado en cadena nacional. En este escenario de extrema preocupación, fuentes del gobierno porteño, que evalúan dar marcha atrás con la presencialidad en las escuelas, aunque aún no lo terminaron de definir.



En el peor momento de la pandemia en Argentina y con el virus expandiéndose a toda velocidad, Alberto Fernández acordó con los gobernadores avanzar en un mismo sentido: más restricciones, más controles, menos circulación.

Bajo este consenso, el Presidente anunció un confinamiento estricto para los próximos nueve días en los distritos que se encuentren en "alto riesgo o en alarma epidemiológica". La medida, que comenzará el sábado y se extenderá hasta el domingo 30 de mayo.

A partir de esta resolución, del Poder Ejecutivo quedan suspendidas desde el sábado las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Asimismo, estarán habilitados los comercios esenciales, los locales con envío a domicilio y para llevar. En cuanto a la circulación estará limitada a las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas.



Durante el anuncio, Fernández resaltó que las medidas durarán "solo tres días hábiles" y llamó a asumir "la gravedad" de la situación más allá de lo que cada uno piense, "sin sacar ventajas" sino "unidos" para enfrentar esta "catástrofe".

¿Cuáles son las medidas?



- Se restringe la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en Alto riesgo o en Alarma epidemiológica.

- La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

- Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

- Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

- Sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

"La medida sólo incluirá tres días hábiles de los nueve que estará en vigencia", destacó el Presidente.

Además, en su alocución, Fernández adelantó la continuidad de cuidados una vez culminado el lapso dispuesto con el actual anuncio.

Después sigue el siguiente cronograma:

-Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy.

-Se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

-Firme decisión de hacerlas cumplir estrictamente.

-En ese lapso, tratando de favorecer bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de Junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

-Es una medida de cuidado intensiva y temporaria.

Medidas adicionales para proteger a las familias y a las empresas.



Empresas

- Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas: comercio y otros.

La inversión en este programa estará en torno a los $52.000 millones.

- Incremento del monto del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000.

La inversión prevista es de $6.000 millones.

- Incorporación del sector gastronómico al REPRO y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.

Familias

- Desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta Alimentar.

Esto lo anunció el presidente el viernes 7 de mayo.

- Ampliación de la Tarjeta Alimentar que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años.

La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes.

La inversión mensual para financiar la Tarjeta Alimentar será de $18.100 millones y se comienza a pagar el viernes 21 de mayo.

- Ampliación del Programa Progresar con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras.

El objetivo del programa es llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600.

Las becas se pagan durante todo el año (12 meses).

La inversión durante este año supera los $28.000 millones.

- Ampliación de la AUH y asignaciones familiares.



El objetivo es llegar a 700.000 y el estimado es de $29.000 millones.

- Se transformó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular.

Los 920.000 trabajadoras y trabajadores de este programa cobrarán en mayo $12.204 y hacia fin de año $14.040.

La inversión anual estimada para este programa es de $167.000 millones.

Sectores

- Cultura y Turismo.

Se han reforzado las partidas presupuestarias para asistir a estos sectores en más de $4.700 millones.

- Fortalecimiento del Sistema de Salud.

Para la atención de la segunda ola del COVID, se estima una inversión de $144.000 millones. Incluye la inversión en vacunas de $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas.

Con estas políticas está llegando a casi 6 millones de niños, niñas y jóvenes: a través de la Tarjeta Alimentar, la ampliación de AUH y el Programa Progresar.

La reducción del impuesto a las ganancias para las y los trabajadores del sistema privado registrado, hará que cerca de 1.270.000 de trabajadores y jubilados dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero.

La devolución de los importes retenidos se hará en 5 cuotas a partir del mes de julio. Esto equivale a un esfuerzo fiscal de más de $40.000 millones.

El paquete de medidas que se han ido anunciando para morigerar el impacto de la segunda ola de COVID supone un gasto, por encima de lo establecido en el Presupuesto 2021, superior a los $480.000 millones (1.3% del PIB).

Este incremento del gasto será financiado a través de los mayores ingresos explicado por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas y el aumento de la recaudación.