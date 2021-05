“Bullrich lo empujó al abismo”

M

iguel Ángel Cullen, uno de los abogados de Sergio Varisco, sostuvo en declaraciones radiales que la presidenta del PRO y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, empujó al abismo al exintendente de Paraná fallecido este jueves a los 60 años.



El abogado manifestó que la condena a Varisco fue por una pelea interna de Cambiemos, donde su defendido era "referente de un radicalismo nacional y popular" y "hacía mucho daño a la imagen del PRO". Además dijo que se evalúa una querella al respecto, para "limpiar el buen nombre y honor" de Varisco.



Cullen, en sus declaraciones, manifestó su tristeza por el fallecimiento. "Si bien él estaba muy enfermo, todos estábamos convencidos de que iba a poder salir de esta", confió.





Consultado sobre la posibilidad de que la salud de Varisco hubiera desmejorado producto de los problemas legales a los que estuvo expuesto, el abogado manifestó: "No soy médico, pero el nivel de estrés al que fue sometido Sergio Varisco, a cualquier persona le desmejora la salud. Sobre todo esa sensación inmensa de injusticia, de no ser oído, de golpear puertas y no tener ningún tipo de respuesta". Y agregó: "Hace dos años que era un verdadero infierno estar en la piel de Sergio Varisco".



Luego, consultado por LT39 por el rol de Patricia Bullrich, Cullen dijo que "no le soltó la mano, lo empujó al abismo" al exintendente. "Si hay alguien en quien podemos personificar esta verdadera cacería, fue quien era nada menos que la jefa de las fuerzas federales que hacían la investigación en esta causa", remarcó.

Después de desligar a Varisco de las acusaciones de financiación y de comercialización del narcotráfico, por lo que fue condenado y estaba cumpliendo condena con prisión domiciliaria, el abogado responsabilizó a Bullrich por "el armado de la causa desde las esferas del gobierno nacional diagramando esta política judicial que hoy todos conocen, que tiene el nombre de lawfare y ha servido para castigar judicialmente a los adversarios políticos".



Además de las denuncias ya realizadas ante el Consejo de la Magistratura contra los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, anunció que se presentarán ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Agencia Federal de Investigación porque "tiene mucho que ver con el armado de esta causa infamante que terminó con la condena de Sergio".

