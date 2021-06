Denunciaron a un funcionario de Concordia

U

na vez realizada la denuncia, se dio intervención a la Fiscalía de Género y a la Justicia de Familia. La mujer, que también apeló a las redes sociales para describir los hechos de los que habría sido víctima, fue revisada por el médico policial, por orden de la fiscal interviniente, Evelina Espinoza.



Mientras avanza la investigación judicial, desde el juzgado de Familia dispusieron una “restricción de acercamiento”, como “medida de protección”.

En su cuenta de Facebook, la mujer posteó: “Hoy tuve la desgracia de que me toque a mí, y no tengo miedo en lo más mínimo de que se sepa. Quiero denunciar públicamente a Luis Maximiliano Benedetto, Funcionario Público en la Municipalidad de Concordia , y actual Director del Parque San Carlos, el cual me agredió físicamente en su domicilio a las 13 horas de hoy domingo 06/06/2021, dejándome heridas visibles, sacándome el codo de lugar a golpes y con traumatismos en la cabeza y varios en la espalda. Me informaron que no es la primera vez que lo denuncian por violencia de género, solo espero que sea la última, apelo a la justicia y espero que esto no quede impune como todas las otras denuncias. Lo único que quiero decir es que el miedo no va a hacer que estos hijos de p*** cambien, DENUNCIEN Y NO SE QUEDEN CALLADAS”.



La reacción de una exdiputada nacional



Horas después de que la denuncia se hiciera pública, una exdiputada nacional y también exasesora de la Municipalidad de Concordia, la Doctora María de los Ángeles Petit, posteó desde su perfil en Facebook un pedido directo a la Justicia para que investigue.







“Ante un hecho de violencia de género, no existen clases sociales, económicas o políticas. Solo defender los derechos de la víctima frente a todos”, escribió Petit. Y, a renglón seguido, dejó en claro a qué se refería: “La publicación de Brenda Guardia denunciando públicamente hechos de violencia debe ser investigada por la Fiscalía y se deberán tomar las decisiones que correspondan”.

“El director del Parque San Carlos se alejó de su cargo”

En la mañana de este lunes, desde la Municipalidad de Concordia informaron que el denunciado “se alejó de su cargo. El Ejecutivo Municipal firmó a primera hora de este lunes la separación del Director de sus funciones en la administración municipal”.



Esta decisión está argumentada por la “situación sobre violencia de género en la que el Director del Parque San Carlos estaría involucrado, motivo por el cual y con el objetivo de preservar la investigación y hasta tanto se aclare la situación, se dispuso el alejamiento del cargo, que habría sido propuesto por el propio funcionario, según trascendió”.



