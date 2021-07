La Policía intervino en siete puntos de Paraná

E

l jefe de la Departamental Paraná de Policía, comisario Raúl Menescardi , confirmó que este fin de semana se intervino en siete eventos no autorizados con gran cantidad de personas en la ciudad de Paraná. En uno de ellos se intervino dos veces en 48 horas y había 100 personas.



En declaraciones realizadas a Radio De la Plaza, Menescardi confirmó que “este fin de semana se constataron en varios lugares de la ciudad eventos no autorizados, denominados fiestas clandestinas, sobretodo una de ellas que sobresale por la gran cantidad de personas aglomeradas en un espacio pequeño, en calle Fabre jurisdicción de comisaría 3°”.



Remarcó que “el viernes a la 4.30 de la madrugada en ese mismo domicilio hubo que trabajar en razón de un evento no autorizado donde había aproximadamente unas 40 personas, se labraron las actas y se hizo un correcta identificación de los residentes del domicilio, y el domingo a la madrugada otra vez hubo 100 personas en esa casa”.

Puntualizó que el domingo “se incautaron equipo de música, botellas de bebidas, se secuestraron seis motos, también había menores que fueron entregados a los progenitores con intervención de la División Minoridad, y los actuados serán elevados al Juzgado Federal y la Municipalidad para que pueda intervenir el Juzgado de Faltas ya que hace poco tiempo se legisló en la materia”.



El jefe policial lamentó “este comportamiento inadecuado para la etapa que estamos viviendo” y agregó que “en ese domicilio se dio una figura de reincidencia en 48 horas, por lo cual seguramente tendrán un reproche penal”.



Acotó que “también en jurisdicción de comisaría 16° e domingo a la madrugada se constataron otras dos fiestas: en Barranquitas Oeste con 28 personas y otra en Los Yaros; en jurisdicción de comisaría 2° sobre calle Monte Caseros hubo otro evento con 11 personas notificadas; en comisaría 4° había 309 personas en un domicilio de Garat y Brown; en comisaría 12 otra fiesta con 11 personas”.

Señaló al respecto que “eran eventos no autorizados, y aunque con inferior cantidad de personas son reuniones no permitidas y que en muchos casos los vecinos llaman por la música a alto volumen” y respecto del procedimiento policial que se realiza en cada caso detalló: “Una vez que se constituye el personal, se constata que realmente sea como se denuncia, hay que notificar y pedir que desalojen los lugares y darlo por terminado”.



Menescardi sostuvo que “hubo fines de semana en que no hubo estos eventos o al menos no eran constatados, pero este fin de semana se dio algo importante, inusual y fueron siete en total el domingo a la madrugada con un cumulo de gente que no está permitido”.



Y sobre las causas de esta proliferación de eventos descartó que fuera por el mejor clima: “Por el clima no creo porque estuvo fresco, sin duda alguna que hay gente que tiene este comportamiento fuera de lugar, pero también hay quienes colaboran y se cuidan”.

Por último, confirmó que “en ese domicilio donde se repitieron los eventos, personal de la comisaria de la jurisdicción ya intervino en varios procedimientos por narcotráfico con resultados satisfactorios, y el domingo a la madrugada en que se ingresó a la finca no se encontraron elementos de esa naturaleza. Pero si se realizaron otros procedimientos donde hubo resultados satisfactorios”.

Fuente: Análisis Digital