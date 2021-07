E

l intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, se refirió a la situación sanitaria de la ciudad en la continuidad de la pandemia de coronavirus.



En declaraciones a Radio De la Plaza, Oliva apuntó que la ciudad “está con un R menor a 1 en cuanto al nivel de contagios, con una ocupación de camas estables y un personal de salud estresado después de un año y un mes de pandemia, y las variantes de mayor contagiosidad este año hicieron mucho daño; pero no tengo hoy esa percepción de alarma”.



Resaltó que “ya se está vacunando a chicos de 23 y 22 años, pero la preocupación está porque creo que este año va a ser igual que el año pasado a pesar de la vacunación, hubo semanas en que estuvimos muy preocupados porque hubo cuellos de botella con respecto a las camas”. Detalló que en Concepción del Uruguay “tenemos el hospital, las dos instituciones privadas y una ex maternidad que se abrió para pacientes que están mejor pero todavía no se pueden ir de alta o que tienen un requerimiento menor de oxígeno”.

En este sentido, refirió: “Nuestro hospital puede estar en alerta siempre porque es cabecera de la Región sanitaria 3, que incluye a Colón, Tala y Concepción del Uruguay, y se siguen brindando todos los servicios habituales como diálisis, cirugías cardiacas, y funciona como centro único en la región. De todos modos, se permitieron algunas aperturas en espacios públicos este fin de semana. Yo veo que las cuatro ciudades más densamente pobladas de la provincia tienen un número importante de casos; ayer nuestro reporte fue de 22, pero los lunes no se ve tanto la realidad porque el domingo no se toman muestras”.

Destacó que “por suerte, hay disponibilidad de camas aunque la preocupación será hasta que los parámetros no bajen en la contagiosidad –esa famosa R por debajo de 0,8 o más- y los casos por cada 100.000 habitantes estén por debajo de los 70 a 90”. No obstante, el intendente consideró que “para eso falta bastante porque le invierno hace ciertas características inmunológicas a las vías respiratorias, que predisponen a cualquier cosa, el sistema inmune está más endeble y el sistema de las vías aéreas es por donde entra la infección principalmente”.

Consultado por la actitud de los ciudadanos uruguayenses, sostuvo que “en los comercios y los supermercados, si uno entra sin barbijo ya la propia gente lo mira mal o incluso los comerciantes no dejan ingresar sin barbijo, aunque siempre ha costado más que la gente en la calle en su núcleo de familia lo use, y por otra parte me asombró que la ordenanza para sancionar las fiestas clandestinas no se haya aprobado por unanimidad”.

“Nos llamó la atención que solamente la aprobó el bloque oficialista, pero por suerte la tenemos, la vamos a aplicar; y además me parece destacable que en toda la provincia el sistema sanitario ha dado respuestas. En un sistema como el de Argentina que tenía cosas para mejorar o modificar, que se haya dado respuestas es importante. De todas maneras, siempre voy a reivindicar las mejoras que necesitan el capital humano o el trabajador, porque soy un trabajador de la salud que ha tomado licencia del hospital. Esta pandemia nos tiene que dejar atravesados por nuevas enseñanzas”, reflexionó.



Por otra parte, Oliva se refirió a los diálogos que mantienen los dirigentes políticos frente a esta situación: “Con el que más hablé últimamente es con Enrique Cresto –y un poco menos con Adán Bahl- y le decía que hay que mejorar el sistema sanitario primero en las condiciones del ser humano, de los trabajadores”.

“Desde donde me toque voy a tratar que el sistema político hable del sistema sanitario que es lo que define las vida de las personas; tener organizado el sistema de vacunación, tener organizada la medicina preventiva; hablar de esto y poner el tema en agenda, sobre cuál es la estrategia sanitaria que tienen los próximos dirigentes, tiene que estar en discusión; siempre tiene que hablarse de productividad, de trabajo pero además de acá y por un tiempo tiene que quedar como prioridad el tema de la salud”, concluyó.



Fuente: Análisis Digital