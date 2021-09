Agmer va a internas

L

as elecciones para elegir autoridades provinciales y en las 17 seccionales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), previstas para el próximo 4 de noviembre, incluirán, por primera vez, la realización en forma coincidentes de internas para definir los candidatos del sindicato que competirán por los cargos en los organismos colegiados del Consejo General de Educación (CGE) con representación docente.



El último congreso de Agmer, que se celebró el viernes 17 del actual en el Complejo Carlos Fuentealba, de Paraná, votó la convocatoria a elecciones, con cierre de listas previsto para este jueves 30. De momento, no se ha oficializado ninguna lista aunque las negociaciones están a la orden del día: por un lado, la Izquierda, que busca replicar en Entre Ríos la experiencia de la Lista Multicolor que se presentó en la elección de 2017 para la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), con Romina del Pla a la cabeza; y por otro está la negociación por alcanzar un acuerdo entre las agrupaciones mayoritarias que conducen en Agmer.



La convocatoria a elecciones de autoridades en el gremio incluye también las elecciones generales internas cubrir los siguientes cargos:

1) Para integrar la Vocalía del CGE. 1 cargo de vocal gremial titular y 1 suplente;



2) Para integrar el Cuerpo de Jurado de Concursos del CGE.



a)- Del Nivel Primario: 5 cargos de vocales titulares y sus correspondientes suplentes,



b)- Del Nivel Secundario: 5 cargos de vocales titulares y sus correspondientes suplentes,



c)-Del Nivel Superior: 2 cargos de vocales titulares y sus correspondientes suplentes,



3)- Para Integrar el Cuerpo de Vocales del Tribunal de Calificaciones y Disciplina: 5 cargos de vocales titulares y sus correspondientes suplentes.



El reformado estatuto de Agmer establece que los candidatos a vocal gremial del CGE, y para las vocalías en los Jurados de Concursos de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Educación Superior y en el Tribunal de Calificaciones y Disciplina, "se definirán en elecciones internas, por voto directo y secreto de las/os afiliadas/os. Para el caso de los cuerpos colegiados y en caso de existir más de una lista, se aplicará el sistema D’Hondt para definir la representación de las minorías", publicó Entre Ríos Ahora.



Las internas que ahora incorporó Agmer buscan erradicar la diáspora que supuso en períodos anteriores las peleas internas para definir candidatos al CGE: sin acuerdos, la Rojo y Negro iba por fuera del gremio.

Perla Florentín, la vocal gremial que se jubiló en mayo últlimo, le permitió al oficialismo de Agmer provincial ganar la vocalía gremial luego de dos períodos consecutivos en los que hubo disputa interna y la Agrupación Rojo y Negro había logrado quedarse con ese cargo. En las elecciones del 23 de junio de 2016, la dirigente paceña se impuso luego de que Susana Cogno, actual titular de Agmer Paraná, se impusiera en 2008 y en 2012.

Los candidatos que surjan de esa interna -si es que antes no hay lista de consenso- competirán con los otros gremios docentes que presenten lista para la elección de representantes docentes ante el CGE. De igual modo, el organismo de momento no ha hecho esa convocatoria y no hay fecha.