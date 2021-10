Esta semana abrirían las fronteras de Entre Ríos

E

n un acto en Casa de Gobierno, Gustavo Bordet brindó declaraciones respecto a la anunciada reapertura de fronteras que incluye los 3 pasos entrerrianos: Concordia-Salto, Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos.

“Ajustamos el protocolo nacional, para que se pueda adaptar a los residentes de ambas ciudades”, anunció Bordet al anticipar que la apertura de los pasos fronterizos con Uruguay “sería en burbujas”.

Lo que dice el archivo Septiembre, 2021 Arman módulo sanitario para control de uruguayos





“En los últimos días intensifiqué las peticiones a las autoridades nacionales para habilitar los tres pasos de fronteras con Uruguay para que muchas familias que son residentes en ambas márgenes y que hace mucho tiempo no pueden verse, puedan encontrarse; independientemente del turismo, por el que esperamos una gran afluencia para este fin de semana”, comunicó el gobernador.

“Confiamos que, en breve, mañana o pasado, podremos tener habilitadas las fronteras”, afirmó Bordet.

“Trabajamos en definir los protocolos, para que el nacional se pueda adaptar a los residentes de ambas ciudades, porque se trabajaría en burbujas, pero es inminente que podamos abrir los pasos fronterizos”, anunció el mandatario entrerriano. Y argumentó: “Nos enfocamos en la parte humana, por familias entrecruzadas que están de un lado y del otro y que hace más de un año que no pueden verse”.



“Hay muchos que aprovechan para hacer compras en los comercios de las ciudades entrerrianas, lo que para el turismo significa en un efecto dinamizador, pero nuestro objetivo está centrado en resolver el problema de las familias entrerrianas que tienen esta necesidad social de poder reencontrarse”, remarcó.



Galimberti en reclamos con vecinos



El tercero en la lista de Juntos por Entre Ríos, Pedro Galimberti, estuvo en la ciudad de Concordia, en uno de los reclamos de vecinos por la reapertura de fronteras.



"Es incomprensible que los entrerrianos puedan viajar, vía Buenos Aires, por Buquebus, y no por los pasos fronterizos de Entre Ríos. Es fundamental que el Gobernador Bordet comprenda el justo pedido y gestione ante la Dirección Nacional de Migraciones la apertura de los pasos por Concordia, Colón y Gualeguaychú. Sobran motivos humanitarios, familiares, laborales y educativos. Falta razonabilidad y sentido común", publicó el Intendente de Chajarí en su cuenta de Twitter.

Es fundamental que el Gobernador @bordet comprenda el justo pedido y gestione ante @Migraciones_AR la apertura de los pasos por Concordia, Colón y Gualeguaychú. Sobran motivos humanitarios, familiares, laborales y educativos. Falta razonabilidad y sentido común. pic.twitter.com/yfHDLCYDaD — Pedro Galimberti (@pjgalimberti) October 4, 2021

Los vecinos explicaron los diversos inconvenientes que padecen por el cierre de la frontera, más aún en el caso del paso de Concordia a Salto, donde hay tránsito vecinal. Alegaron la imposibilidad de continuar con tratamientos médicos, desarrollar actividades educativas en ambos países, poder continuar con sus actividades laborales y acceder a la obra social, además de los vínculos afectivos y familiares que unen a estos pueblos hermanados por el río Uruguay.

"Lo que nosotros pedimos es estar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos y que podamos volver en 40 minutos y no hacer un trayecto a Montevideo-Buenos Aires y Buenos Aires-Concordia a un costo que no podemos pagar", dijo Gloria, una de las vecinas presentes.





Cristina, por su parte, indicó que es parte del grupo Puentes, que está compuesto por unas 320 familias y señaló: "Estamos pidiendo la flexibilización por el paso por Salto Grande. Nuestras vidas son binacionales. Hemos formado familias en las dos márgenes del río", remarcó, para luego informar que el cierre de la frontera impide que más de 3000 estudiantes de la UNER, que son uruguayos, no puedan continuar sus estudios con regularidad. "En estos momentos, que la pandemia parece controlada, que los indicadores marcan que esto está en retroceso, que la vacunación está avanzada, no entendemos y no podemos encontrar ninguna respuesta oficial sobre por qué no habilitan los puentes", concluyó Cristina.

En la visita Galimberti estuvo acompañado por el Concejal Luciano Dell'Olio, la candidata a Diputada Nacional suplente, Mariana Salinas, y dirigentes de la UCR y el PRO local.