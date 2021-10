Aplicarán desde febrero terceras dosis

L

a ministra de Salud, Carla Vizzotti, confirmó que el Gobierno evalúa la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus para todos los argentinos que fueron inmunizados durante este año.



La campaña de vacunación en la Argentina comenzó en diciembre de 2020, con grupos priorizados, la mayoría de ellos médicos. Por eso, dentro de pocas semanas se cumplirá un año desde que se efectuaron las primeras aplicaciones. La idea del Gobierno apunta a suministrar una dosis de refuerzo a estas personas.



“Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas. Hay personas que van a cumplir un año desde la primera aplicación dentro de poco. Y en febrero van a cumplir 12 meses desde que completaron esquema. Seguramente vamos a empezar con ellos y continuará escalonadamente como hicimos durante este año”, explicó la funcionaria.

El ministro porteño Fernán Quirós ya había reconocido la semana pasada que dentro de pocos meses comenzarán a aplicar terceras dosis a trabajadores de salud y personas de riesgo frente al virus. Esa tercera aplicación podría coincidir con el momento en que el virus adquiera un formato endémico, que le permitiría a los gobiernos terminar de liberar las últimas restricciones.

Actualmente, casi el 66% de los residentes argentinos recibieron al menos una dosis de alguna de la vacunas disponibles en la Argentina contra el COVID-19. El 52,27% completó el esquema con dos dosis. En los próximos días esos porcentajes podrían equipararse en virtud del arribo de más de 3 millones de vacunas de AstraZeneca.

Vizzotti informó además que están trabajando para que la Organización Mundial de la Salud y los países centrales aprueben la vacuna Sputnik V y permitan que las personas que fueron inmunizadas con esa fórmula puedan viajar libremente por el mundo, sin restricciones.

“Ahí hay que enojarse con los que no los dejan entrar, no con los que conseguimos las vacunas”, replicó la funcionaria y dijo que quienes necesiten viajar de emergencia a países que no habiliten el ingreso de personas vacunadas con Sputnik pueden realizar un trámite especial en las embajadas correspondientes.