Sergio Urribarri exige su derecho a réplica

ergio Urribarri fue protagonista de una nota de La Nación, en el marco de la decisión del jurado de enjuiciamiento de abrirle un jury a Cecilia Goyeneche, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción y quien coordina la acusación en el juicio oral y público contra el ex gobernador.

En la publicación de La Nación, reflejada por INFORME DIGITAL este jueves en la sección Entre Ríos en los medios nacionales, vinculan al actual embajador argentino en Israel y Chipre con este hecho: El peronismo avanza contra la Justicia en Entre Ríos para proteger a Urribarri

Urribarri dijo que no existió delito y apuntó al macrismo

En consecuencia, el dos veces mandatario entrerriano envió un correo electrónico al director del medio citado, donde solicita ejercer su derecho a réplica.

Urribarri desmintió las acusaciones de La Nación

“Me dirijo a usted para solicitarle el ejercicio de mi derecho a réplica en referencia a la nota titulada ‘El embate contra los máximos responsables del Ministerio Público Fiscal repercutió en la prensa nacional’ publicada en su web el día 24/11”, comienza el escrito del actual embajador argentino en Israel.

“Niego rotundamente esa vinculación y me permito manifestarle que en la nota se omiten datos relevantes que echan por tierra esa afirmación”, continuó en la misiva elevada al medio de tirada nacional.



"En los términos que la normativa vigente establece, la difusión del texto que le adjunto”, concluyó Urribarri, quien, a su vez, informó que un pedido similar fue remitido a las autoridades de La Nación, que ya dispusieron la publicación correspondiente.



Derecho a réplica

Desde que concluí mis dos mandatos como Gobernador de Entre Ríos, en el año 2015, diversos actos de gobierno de mi gestión aprobados oportunamente por los organismos de control que establece la Constitución provincial fueron motivo de denuncias judiciales y, del mismo modo que le sucede a numerosos dirigentes del espacio político que integro, se abrieron causas en mi contra que están en trámite y en las que ejerzo mi defensa y siempre he estado a derecho.

Esas acusaciones fueron motorizadas por abogados particulares de conocida militancia en la oposición: Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, con quienes lógicamente sostengo un enfrentamiento político que es de público conocimiento. Con el doctor Mulet, incluso, iré a juicio porque también me denunció por calumnias e injurias y no se alcanzó un acuerdo en la instancia de mediación.

En la nota justamente no figura el dato de que son estos dos abogados los autores de la denuncia contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche ante el Jurado de Enjuiciamiento por presunto mal desempeño en causas judiciales a las que soy ajeno, por lo que mal puede afirmarse alguna vinculación de mi persona con este trámite previsto en la Constitución.

Es así que, como se desprende de lo que he descripto, niego terminantemente cualquier relación con las denuncias contra estos funcionarios y contra la eventual decisión del Jurado de Enjuiciamiento de la que estoy en conocimiento sólo a través de publicaciones periodísticas, y que no es sino la de un instituto cuya conformación se caracteriza por la diversidad de actores institucionales y sociales sobre cuyas decisiones obviamente no tengo ninguna injerencia.

Sergio Daniel Urribarri