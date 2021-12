Clarín dice que Kueider se apartaría del kirchnerismo

El sub bloque llevaría la denominación "Argentina Federal".

l senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, sería uno de los legisladores que formaría un sub bloque dentro del Frente de Todos (FdT) según una nota publicada por Clarín. El medio sostiene que el objetivo de los senadores sería "no romper la unidad del FdT" sino propiciarles la opción a quienes asuman el 10 de diciembre "de sumarse al bloque o a este sub bloque".

"No queremos romper la unidad del Frente de Todos, la idea es armar un sub bloque", señaló a Clarín un senador del interior.

"La decisión es inminente", aseguró un senador al medio nacional, por la que algunos legisladores oficialistas dejarían de estar alineados con la conducción de Cristina Kirchner y buscarían tener mayor autonomía dentro del oficialismo.

Dentro de los senadores involucrados, Clarín señala que Edgardo Kueider, quien advierten que no contestó los llamados del medio nacional, ya les habría comunicado a sus colegas su decisión de apartarse.



En este marco, el medio suscribe que apuestan a que la Casa Rosada interceda ante el gobernador Gustavo Bordet y éste haga recapacitar al senador. Entre los disidentes también se cuentan el jujeño Guillermo Snopek y el correntino Carlos "Camau" Espínola.

El Frente de Todos pasaría a ser un interbloque y con sus 35 miembros, seguiría siendo la primera minoría.

"Cuando lleguen los nuevos senadores tendrían la opción de sumarse al bloque o a este sub bloque".

Kueider junto a Bordet y a Alberto Fernández.

De ocurrir, el Frente de Todos pasaría a ser un interbloque y con sus 35 miembros, seguiría siendo la primera minoría. En el sector disidente aseguran que no es una amenaza sino ya un hecho que armarán un sub bloque, posiblemente llamado "Argentina Federal".

