El documento de entidades entrerrianas contra la Ley de Envases

a Ley de Envases, que apunta a que los fabricantes de productos tengan responsabilidad sobre los contenedores puestos en circulación en el mercado, los cuales conforman un gran porcentaje los residuos sólidos urbanos e industriales, sigue generando polémica.

La norma, que ya tiene dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados Nacional, motivó el reclamo de productores y empresarios entrerrianos, que mediante un comunicado, hicieron saber su descontento con el proyecto.





"El proyecto cuenta con numerosos puntos que no resultan claros", señalaron las entidades.



El documento señala que la ley afectará el crecimiento productivo tras la cuarentena y que no se lograrán los objetivos planteados en términos ambientales.

Los firmantes son la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) y la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, quienes, además, piden participación y voz en discusiones futuras.





El documento y sus firmantes

Ley de envases: un proyecto que solo propone más impuestos y opaca una verdadera discusión sobre el cuidado ambiental



Atentos al proyecto de Ley de Envases, las entidades empresarias firmantes al pie, deseamos manifestar nuestra profunda preocupación frente a algunos aspectos abordados en dicho proyecto. Consideramos que es necesario legislar con una visión de triple impacto que busque el desarrollo económico y la generación de puestos de trabajo, priorizando el cuidado del medioambiente.



Consideramos que el proyecto de ley, de la forma en la que está planteado y abordado, afectará negativamente la incipiente recuperación del sector productivo, luego de la extensa cuarentena de nuestro país, sin que se logren alcanzar los objetivos planteados desde el punto de vista ambiental.



El proyecto cuenta con numerosos puntos que no resultan claros y que no se condicen con los objetivos planteados. Por la magnitud que tendrían las consecuencias de sancionar esta ley, es fundamental que se incluya y se les dé voz a todos los sectores involucrados, y que el sector privado sea convocado a participar de la discusión.



Creemos que el camino, para la sanción de esta ley, es el del consenso a través de acuerdos políticos otorgando a todos los sectores alcanzados por la norma una verdadera y equitativa participación en la discusión sobre los alcances del proyecto, su gestión y posible instrumentación.

También queremos afirmar que rechazamos absolutamente el pago de la exorbitante e infundada tasa del 3%, que sería aplicable a los productos envasados. Siendo bastante difícil determinar cuál sería la contraprestación por la cual se abonaría esa tasa, así como está expresada, sería más adecuado definirla como un impuesto a la comercialización de productos con determinados envases, es decir un nuevo impuesto disfrazado de tasa.



Medidas o proyectos como éste que no contemplan incentivos ni aplicación progresiva, gradual y razonable, suman incertidumbre y obstaculizan el crecimiento de sectores que deben integrarse a la producción, único camino de crecimiento económico para poder ofrecer puestos de trabajo dignos.



Solicitamos a nuestros legisladores nacionales el rechazo a este proyecto de ley y la búsqueda de soluciones alternativas que prioricen el cuidado del medioambiente sin perjudicar gravemente, a los sectores de la economía real, los que generamos riqueza, deseamos impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenible en nuestro país”.



· Entidades firmantes



Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas – Mendoza



Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina



Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)



Bolsa de Cereales de Córdoba



Bolsa de Comercio de Córdoba



Bolsa de Comercio de Entre Ríos



Cámara de Comercio de Córdoba



Cámara de Comercio Exterior de Córdoba



Cámara de la Construcción – Delegación Córdoba



Confederación de Asociaciones Rurales de la 3ra Zona



Confederación Intercooperativa Agropecuaria



Confederaciones Rurales Argentinas



Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER)



Consejo Empresario Mendocino (CEM)



Federación Agraria Argentina



Federación Agraria Argentina Filial Entre Ríos



Federación Comercial de Córdoba



Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER)



Federación Económica de Mendoza (FEM)



Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO)



Sociedad Rural Argentina



Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)



Unión Industrial de Córdoba



Unión Industrial de Entre Ríos (UIER)



Unión Industrial de Mendoza (UIM)