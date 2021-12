Los ruralistas entrerrianos reeligieron a su presidente

E

l dirigente de Gualeguaychú, José Ignacio Colombatto, fue reelegido este sábado para un nuevo período de dos años al frente de Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER). Será acompañado por Jacinto Deballi (Gualeguay) como vicepresidente y Nicasio Tito (Federal) como secretario.



En la Asamblea desarrollada en las instalaciones de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, los presidentes de las rurales entrerrianas eligieron por un nuevo mandato (2021- 2023) al médico veterinario, José Ignacio Colombatto, para que conduzca los destinos de FARER.









A los representantes de las casi veinte entidades que conforman la entidad, se sumó la presencia del vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, quien llegó desde Córdoba especialmente para la ocasión.





“Nos tocaron dos años muy duros, pandemia de por medio y muchas decisiones desacertadas de los gobiernos que nos obligaron a confrontar. Pero ello no minó nuestra voluntad de diálogo, entendiendo que los consensos son superadores", expresó el reelecto presidente José Colombatto.





"Ojalá estos dos años que comienzan sean con un Estado con otra predisposición y que entienda de una vez que el sector agropecuario es un aliado del desarrollo y no un enemigo”, señaló



Si bien existen algunos cambios en la conformación del nuevo Consejo Directivo, básicamente se mantiene una continuidad de personas e ideas.

“Debemos procurar estar unidos y luchar desde las coincidencias dejando de lado las pequeñas diferencias que nos separan. Es importante tener los pies sobre la tierra, pero que ello no nos despoje de una mirada positiva y optimista. No descubro nada diciendo que son tiempos complejos, pero no nos quedemos en el lamento y salgamos a enfrentar la realidad con la verdad y el trabajo como estandarte. Ese es el desafío”, concluyó.





Las nuevas autoridades



Completan el listado de nuevas autoridades:

Jacinto Deballi (Gualeguay –Vicepresidente 1°);

Claudio Álvarez Daneri (Villaguay – Vicepresidente 2°);

Nicasio Tito (Federal – Secretario);

Héctor Reniero (Chajarí – Prosecretario);

Alejandro Müller (La Paz – Tesorero);

Gonzalo Legerén (Concordia – Protesorero);

Daniel Kozak y Gastón Marcó (Colón y Concepción del Uruguay, respectivamente - Revisores de cuentas).