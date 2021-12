Rogel ya se proyecta para el 2023

A

lternativa Radical puso broche al año electoral con un encuentro desarrollado en el club Barrio Sud de la ciudad de Villaguay.

Allí se destacó y agradeció la participación de los más de 300 dirigentes políticos de toda la provincia en las elecciones generales, en la cual el espacio participó activamente..





"Trabajaremos arduamente para ser alternativa en Entre Ríos", aseguró Rogel.





El acto fue encabezado por Fabian Rogel, quien tomó la palabra y dejó en claro cuáles son las expectativas del espacio de cara al 2023.

“Sin lugar a dudas, así como recorrimos la provincia levantando las banderas del radicalismo con el libro del profesor Celomar Argacha, estos años que vienen trabajaremos arduamente para ser alternativa y darle a Entre Ríos un gobierno que cambie los aires de nuestra provincia”, expresó.





Además del ex diputado y ex convencional constituyente, estuvieron presentes dirigentes de todos los departamentos, y fueron oradores la diputada provincial Sara Foletto, el ex senador provincial Polo Ruiz y Marcelo Spinelli.





La invitación quedó abierta también a dirigentes que no pertenecen a Alternativa Radical, pero forman parte de Juntos por Entre Ríos, como el diputado nacional Gustavo Hein y el diputado provincial Manuel Troncoso.





Ambos agradecieron a los militantes por la colaboración y señalaron que el objetivo a futuro es brindarle a Entre Ríos un gobierno que tenga características distintas a lo que se vienen dando en el último tiempo.