Se peleaban por su foto pero a la asunción fueron pocos

ustavo Valdés comenzó su segundo mandato consecutivo como gobernador de Corrientes, pero la foto de la ceremonia de asunción fue muy distinta a la que se vio luego de haber ganado las elecciones.





El reelecto mandatario radical obtuvo el 76,76 de los votos en los comicios que se realizaron en agosto, previamente a las elecciones legislativas.

En ese momento, muchos dirigentes entrerrianos se apuraban para aparecer en el escenario junto a Váldes, sin embargo, pasado el acto eleccionario, y con la victoria de Juntos por el Cambio consumada, el correntino no estuvo tan acompañado.





Valdés ganó las elecciones con el 76% de los votos y todos querían su foto con él.





Si bien estuvieron presentes dirigentes de JxC como Carolina Losada, Luis Naidenoff, Belén Tapia, entre otros, por parte de Entre Ríos apenas se vio al ex diputado nacional y provincial y ex convencional constituyente de la Unión Cívica Radical, Fabián Rogel, y a la diputada Sara Foletto.





El dirigente de la UCR compartió imágenes del acto en su cuenta de Faceboock y le dedicó unas palabras al gobernador.





Rogel y Foletto fueron los únicos dirigente entrerriano que acompañó a Valdés.





El mensaje de Rogel para Valdés

Hoy, invitados por el reelecto gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, con quien fuéramos diputados de la nación, vinimos a acompañarlo con la diputada provincial Sara Foletto en lo que significa un 10 de diciembre festivo para el radicalismo y para Corrientes. Esperamos que en el 2023 también Entre Ríos tenga un gobernador que vuelva a vestir los colores de una entrerreania de Cambiemos. Entre otros amigos, estuvimos con el presidente del bloque de senadores nacionales Luis Naidenoff, y con el ex presidente del bloque de senadores nacionales, ex presidente del comité nacional y ex gobernador de Chaco Ángel Rozas. También recibimos el saludo del ex gobernador radical de Corrientes Gustavo Colombi, y del ex gobernador de esa provincia José Antonio Romero Feris (Pocho). Estuvimos tambien con el ex senador nacional, quien asumiera como vice gobernador con Gustavo Valdés, Pedro Braillar Poccard.