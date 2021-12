Bahl repudió el ataque al inspector municipal

E

l intendente de Paraná Adán Bahl se manifestó en las redes luego del ataque que sufriera un inspector municipal en el marco de un operativo vehicular en la capital entrerriana. “Ha sido lamentable e inadmisible”, tuiteó el presidente municipal, quien repudió el hecho.



“Quiero expresar mi repudio por lo que sucedió hoy en Paraná, ha sido lamentable e inadmisible”, excribió Bahl en su cuenta de Twitter, donde detalló el ataque: “Un trabajador municipal fue atropellado por el conductor de un remis, que intentó evadir un control de documentación y alcoholemia”.

Exigir el cumplimiento de las normas en un marco de respeto y convivencia entre vecinos es tarea diaria de nuestro municipio, y no debería poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores. — Adán Bahl (@adanhbahl) December 29, 2021

Bahl agregó que “exigir el cumplimiento de las normas en un marco de respeto y convivencia entre vecinos es tarea diaria de nuestro municipio, y no debería poner en riesgo la vida de nuestros trabajadores”.



“Seguiré peleando para que esa gente no esté en la calle”



“Hay que tomar conciencia de que esta gente no puede manejar más, porque así mataron al chico de la Escuela Centenario, por gente como esta”, aseguró a Elonce TV el inspector de Tránsito Laureano Lutini, que fuera atropellado por un remisero.

El hecho se registró este martes en calle Laprida, en su intersección con Buenos Aires, alrededor de las 19 horas, donde personal de la Dirección de Tránsito de Paraná realizaba un operativo de alcoholemia en conductores de remises, taxis y autos particulares, cuando un remisero se negó a pasar por el control, atropelló a dos inspectores y huyó.







Lutini sostuvo que “se encuentra bien de salud”, aunque “todavía un poco shockeado por lo que pasó ayer, dolorido, me duele bastante el cuerpo, pero bien”.



“Esta persona (por el remisero) intentó evadir un control de alcoholemia y cuando le dio el semáforo en rojo no pudo seguir avanzando porque había un auto adelante; se le pidió que apagara el vehículo y descendiera, pero desde adentro gritaba que no iba a frenar. Cuando el semáforo le dio luz verde, el vehículo de adelante lo saca al auto y esta persona saca su vehículo: él se da a la fuga atropellándome a mí”, contó Lutini a ElOnceTV.





Laureano Lutini contó cómo fue atropellado por el remisero.

Lutini recordó que el remisero “empezó a zigzaguear” con el cuerpo de él sobre el capot del vehículo: “Le gritaba y le pedía por favor que frenara, pero él no tenía una cara de desprecio”, resaltó. Y continuó: “Zigzagueaba y llegó un momento en el que no me pude sostener y me tiró contra el cordón”.

Tras ser embestido, Lutini fue atendido en el hospital San Martín, donde le hicieron placas de rutina y tomografías, las que salieron bien. “Pero siento un gran dolor en el hombro y la rodilla”, remarcó el trabajador que prometió reincorporarse a sus tareas después de los estudios médicos.



“Para mí es una persona enferma de la cabeza, porque hacer una cosa así por un vehículo, no es la forma”, apuntó el inspector.

“Hay que tomar conciencia de que esta gente no puede manejar más, porque así mataron al chico de la Escuela Centenario, por gente como esta”, comparó al recordar el fallecimiento de Juan Manual Martínez Zurbano, el pequeño que fuera atropellado por un vehículo al mando de Silvio Díaz.



Las sanciones que le impondrán al remisero



El trabajador del volante fue detenido en la zona de República de Siria y Basualdo tras el episodio registrado en calle Laprida, en su intersección con Buenos Aires.

Además, se le retuvo el auto, quedó inhabilitado para prestar servicio, se le retendrá e inhabilitará el registro de conducir y será multado con “el mayor rigor” que la normativa municipal dispone.