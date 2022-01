Bordet sí se reunirá con Guzmán

T

ras la negativa de los cuatro gobernadores opositores el gobierno nacional decidió convocar a un encuentro “institucional” solo con los mandatarios provinciales de todas las fuerzas políticas donde estará presente el titular del ejecutivo entrerriano.

"La reunión de Guzmán con los gobernadores no es un hecho político; es un acto institucional para explicar la negociación con el FMI", sostuvo el Presidente Alberto Fernández.

"Para que no haya dudas sobre su sentido, decidí que Guzmán mantenga otros encuentros con los empresarios y los sindicalistas", reveló Fernández.

El país “se fortalecerá si nos comportamos como un Estado Nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere” porque “la deuda no es un problema de un Gobierno, es un problema con el que carga toda la Argentina”, afirmaron desde el Ministerio de Economía.

Según el Gobierno, la nueva convocatoria es parte del "diálogo y construcción" para que todo el arco político tome parte en el estado de situación en que están las negociaciones con el organismo multilateral por la deuda que contrajo y fugó el gobierno de Mauricio Macri.

La nueva convocatoria del Gobierno nacional hace hincapié en tres fundamentos que abordará con los mandatarios provinciales este miércoles.

“¿Por qué el Gobierno decide informar a todos los actores de la política, la producción y el trabajo sobre las negociaciones con el FMI?”, dijeron desde el Palacio de Hacienda. - “Porque la deuda no es de un Gobierno. Las consecuencias son sobre el pueblo y la Argentina toda.” - “La negociación con el FMI es una negociación geopolítica, es decir de un Estado Nación con más de 190 estados nación.” - “Una negociación de tales características se realiza desde una posición de mayor fortaleza para la República cuando se busca construir apoyos internos amplios.”

Tal como había sido anunciado hace días, la convocatoria será el próximo miércoles en el Museo del Bicentenario, pero los invitados de ese día serán solo gobernadores.

La oposición quiere evitar la 'foto de unidad' y pide que se discuta en el Congreso.

"En una fecha posterior se convocará a otra reunión a empresarias, empresarios y sindicatos”, remarcó el Gobierno tras anunciar el encuentro 'institucional' con los gobernadores.

El motivo de este rediseño fue por “la negativa de algunos gobernadores de la oposición a acudir a una convocatoria y reunión institucional del gobierno nacional para sentarse en una misma mesa junto a empresarios y sindicatos”.



1??1?? Es el desafío para corregir variables inflacionarias, para ir hacia un modelo de cambio unificado. Es clave tener un acuerdo con el Fondo Monetario decoroso. Se negocia con mucha firmeza, pero se debe encontrar en un tiempo no lejano la firma ???? — Gustavo Bordet (@bordet) January 2, 2022

Los que rechazaron una reunión más amplia fueron los mandatarios de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; y el porteño Horario Rodríguez Larreta. Todos integrantes de la coalición que contrajo la deuda con el FMI. A ellos se les sumó su socio cordobés, Juan Schiaretti.

Los tres gobernadores habían avalado el pacto fiscal y estuvieron en la foto. Ahora se sumaron a la negativa de Larreta.

El motivo que esgrimieron los disidentes fue que no se dejarían “utilizar” para una foto de perfil político.

Por otra parte, ante la denuncia de Larreta, Morales, Suárez y Valdés de que el debate en torno a un acuerdo con el FMI debería darse en el Congreso junto a un pedido a Martín Guzmán para "llevar a cabo una reunión especifica en dicho ámbito junto a los jefes de los bloques parlamentarios de Juntos por el Cambio para así interiorizarse de los detalles de las negociaciones", el presidente indicó que esto también se dará.

Guzmán salió al cruce opositor



El Ministerio de Economía, a cargo de Martín Guzmán, salió al cruce de las razones políticas dadas por el arco opositor. En este sentido, dejó claro que "la deuda no es de un Gobierno” y remarcó la importancia de mostrar la “fortaleza” del Estado argentino en las negociaciones. Máxime tras la negativa de la oposición conservadora de no aprobar el presupuesto 2022.





Martín Guzmán, Ministro de Economía de la Nación.

El Gobierno “mantiene una vocación de diálogo y construcción, entendiendo que la Argentina se fortalecerá si nos comportamos como un Estado Nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere”, argumentó y cerró: “La deuda no es un problema de un Gobierno, es un problema con el que carga toda la Argentina”.

Por qué convocó Martín Guzmán a los 24 distritos del país

La decisión del titular del Palacio de Hacienda de convocar e informar a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño está justificada en explicar de qué manera están avanzando las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre la deuda de 44 mil millones de dólares que tiene el país con el organismo.

Desde la oposición manifiestan que el ámbito de la discusión debe llevarse al Congreso, algo que no sucedió en 2018 cuando la administración cambiemita comandaba la Casa Rosada y tomó el préstamo.

Si esto se cumple, será la primera vez que el ministro de Economía informe al respecto sobre el avance de las negociaciones y los detalles de las conversaciones que viene manteniendo desde agosto del 2020.

El pasado 22 de diciembre, el gobierno nacional pagó casi US$ 1.900 millones al Fondo y el primer trimestre deberá cumplir con abonos del US$ 1.300 millones de deuda en enero, US$ 600 millones en febrero y US$ 4.900 millones en marzo, de acuerdo al esquema actual.