Frigerio endilgó al Presidente la caída de los bonos argentinos

Gerardo Morales acusó a Macri de haberle avisado a la UCR “minutos antes” del acuerdo que iba a cerrar con el FMI. El gobernador de Jujuy dijo que no se puede ser una alternativa de gobierno “metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades".

Morales defendió su postura de que la oposición debe participar del debate sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aclaró que “el ex presidente Macri nos notificó minutos antes que hacía la conferencia para anunciar que iniciaban o tenían casi un acuerdo con el FMI, al radicalismo y a las otras fuerzas políticas".

"No sé por qué se agravian algunos colegas de Juntos por el Cambio sobre lo que es una realidad que además conoce todo el país”, dijo el radical jujeño luego de la polémica que se desató dentro del Juntos por el Cambio por la reunión con Martín Guzmán.



"Estudiá, ignorante", le espetaron los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff, mientras que Morales sintentizó: "Esta deuda la contrajimos nosotros, lo menos que tenemos que hacer es ir".

"No me parece que Juntos por el Cambio tenga que encarar un proceso de cara a 2023 intentando ser alternativa de gobierno metiendo la basura abajo de la alfombra, escondiendo o negando realidades", dijo a Radio Continental.

"Lo primero que tenemos que hacer es poner los pies sobre la tierra y reconocer que, como en todo gobierno, se hacen las cosas bien y mal. Para todos esos halcones que siempre saltan a la yugular", apuntó.

"El tema de la deuda nos corta transversalmente a todos. Acá ninguna fuerza política puede excusarse de haber tenido responsabilidad. Creo que hay una responsabilidad fundamental del peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO. Que yo sepa, quienes acudimos al Fondo Monetario fue nuestra gestión de gobierno", insistió.

Además, el gobernador de Jujuy adelantó que Horacio Rodríguez Larreta va a participar la próxima semana de una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Horacio ha tenido una actitud muy responsable en este tema, no es de las personas que están tirando del mantel para que todo se caiga. La mayoría de Juntos por el Cambio estamos convencidos de que es vital un acuerdo con el FMI, porque de entrar en default vamos a pagar las consecuencias todo el pueblo argentino", aclaró.

Por último, en relación a la perspectiva que compartió el Gobierno sobre el futuro acuerdo con el FMI, sostuvo que “el gobierno no tiene un plan y tampoco la oposición".

"Es muy preocupante que no haya un plan y que se vean las propuestas de medidas aisladas. No hemos visto que haya un acercamiento o un OK de nada del Fondo Monetario Internacional, porque no hay todavía una presentación en concreto", detalló.

"Vamos a estar personalmente con el Ministro (Guzmán) seguramente el lunes o el martes, no sólo para escucharlo sino para hacerle preguntas. Seguramente los gobernadores y jefes de bloque de Juntos por el Cambio. Lo que se ve todavía es que el Gobierno no tiene un plan. Me parece que es una buena oportunidad para que el Gobierno evalúe presentar nuevamente el Presupuesto 2022 mucho más ajustado a la realidad", cerró.