“Frigerio nos usó”

F

abio Schneider, vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo, le reprochó a Rogelio Frigerio su comportamiento tras el encuentro entre la Mesa de Enlace y los legisladores de la oposición. “Estuvo sentado como patrón de estancia, manejando la oposición como diciendo ‘yo soy el jefe acá’”, dijo el productor en declaraciones radiales.

“En el campo le llamamos queso a la gente así, en otros lados les dicen panqueques”

“Lo que nos irritó a los éramos productores genuinos, y no dirigentes, que estábamos ahí fue el hecho de que Frigerio estuvo sentado como patrón de estancia, manejando la oposición como diciendo ‘yo soy el jefe acá’ e instando a que salgamos todos unidos en un mismo comunicado para dar una imagen de fortaleza”, contó Schneider a Radio Nacional Paraná.

Audio: Schneider tildó a Frigerio de panqueque (Audio: Radio Nacional Paraná) /2022/01/20/4d1a5a757698c4a919fdb0e31acdd619.mp3 /2022/01/20/cd803b28549d7adf7736798d5ec3254e.jpeg Schneider tildó a Frigerio de panqueque (Audio: Radio Nacional Paraná)

Schneider hizo su descargo mientras se encontraba fuera de Casa de Gobierno, este miércoles, mientras el Gobierno provincial dialogaba con representantes de la Mesa de Enlace, organismos y universidades en el búsqueda de herramientas para afrontar las dificultades que se presentan en el sector agropecuario.



Lo que dice el archivo Enero, 2022 Frigerio le exige más al gobierno

Sin embargo, "a los 15 minutos que terminó la reunión, en todas las redes sociales de él, publicando las cosas como que era él solo el que estaba ahí arreglándole las cosas a los productores”, agregó el ruralista.

Creemos que es fundamental que el gobierno nacional y provincial estén a la altura y les brinde una respuesta concreta a todos los productores afectados. ¡Ellos son el motor de nuestra provincia! pic.twitter.com/dSX0YsHZTR — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) January 18, 2022

Schneider puntualizó que “eso fue lo que irritó tanto” apuntando a la falta de compromiso con la palabra, “porque el resto de la oposición respetó ese pacto y no salió a decir nada”, completó.



"A los 15 minutos que terminó la reunión publicó todo en sus redes sociales como que era él solo el que estaba ahí arreglándole las cosas a los productores”, reprochó Schneider.

“Claro, con el transcurrir de las horas también salieron a realizar declaraciones para no quedar como unos tontos girando al descubierto ya que Frigerio había hecho su aparición, entonces se desvirtúa el reclamo del sector”, exclamó el productor crespense en su exposición del encuentro celebrado el martes pasado entre legisladores de la oposición el representantes del sector agropecuario.



Lo que dice el archivo Enero, 2022 Los senadores de JxC fueron los últimos en reaccionar a favor

"Queremos un seguro multievento"



Por otra parte, Schneider también se refirió a la reunión que la Mesa de Enlace mantuvo este miércoles con el gobernador Gustavo Bordet. Al respecto, y pese a no estar presente “porque no somos dirigentes para estar en ese nivel”, Schneider insistió esperan una ayuda del Estado pero no subsidios ni ley de emergencia.

Fabio Schneider propone un "seguro multievento" para cubrir las eventualidades que puedan surgir.

“Es una vergüenza con todos los recursos en el sector, tenemos que dejarnos de joder con pedir limosnas. Hoy hay que hablar de seguro multievento”, señaló.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 La propuesta de Bordet a las entidades

“No queremos subsidios. No queremos ley de emergencia. Queremos un seguro multievento que cubra todas estas eventualidades, que hoy el campo no lo tiene, y en los países serios eso existe. Necesitamos la pata del estado como reasegurador de las empresas de seguro. Queremos avanzar, porque el subsidio es algo que no va más, queremos seguro”, concluyó.