Legisladora entrerriana exige respuestas al presidente

a entrerriana Gabriela Lena, diputada nacional de Juntos por el Cambio, presentó un pedido de informes en relación con del convenio que firmó el presidente Alberto Fernández acerca del contrato para la construcción de una nueva central nuclear de uranio enriquecido en Atucha, Provincia de Buenos Aires (Atucha III).

El vínculo fue celebrado entre la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NA-SA) y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).





“Construir una central de ese tipo es una decisión compleja", afirmó Lena.



Al respecto, la legisladora señaló: “Construir una central de ese tipo es una decisión compleja y la información que se ha suministrado al respecto es insuficiente".

"Primero hay que aclarar que no es una inversión directa, en la que el inversor asume un riesgo con una esperanza de un retorno mayor por los ingresos futuros, sino que se trata de una obra realizada por una empresa china con financiamiento incluido, que deberá ser repagada íntegramente por la Argentina, quien asumirá íntegramente los riesgos inherentes a la operación”, detalló posteriormente.

Además, la dirigente radical expuso sus dudas relacionadas con las implicancias a futuro de una obra de esta índole.



“Una central de esta naturaleza no debería haberse contratado sin previamente haber realizado un estudio de factibilidad integral que asegure que la central es factible desde un punto de vista: técnico, económico, financiero, tarifario y ambiental”, expresó.





El acuerdo fue entre las empresas NA-SA, de Argentina, y CNNC de China.



Más tarde, Lena indicó que no se conocen los cálculos económicos en relación con los costos que tendrá el proyecto, y señaló: “El combustible que utiliza ese tipo de centrales no se fabrica en Argentina. Entonces: ¿cómo será el aprovisionamiento, su costo, su traslado? ¿Dónde y cómo se depondrán los desechos para evitar contaminación? Según el gobierno, la inversión de China será de u$s 8.300 millones".



"Pero los costos que no serán financiados por los créditos chinos (admin., logística, infraestructura local) puede ser un 40% más. Por lo que el costo final del KW podría llegar a los 13.500 U$S/KW; lo que supera ampliamente a otro tipo de energía”, agregó.



Para concluir, la diputada manifestó: “Estas y otras cuestiones son las que planteamos en nuestra iniciativa, que cuenta con el acompañamiento de otros legisladores”.