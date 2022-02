El PJ busca consenso en el Senado por el acuerdo con el FMI

E

ste jueves el jefe del Frente de Todos José Mayans, poco antes de la sesión preparatoria que elegirá autoridades del Senado de la Nación, reunirá a su bloque para que se vean las caras por primera vez en el año y empezar a definir la hoja de ruta legislativa. El entrerriano Edgardo Kueider fue uno de los senadores que sugirió que el proyecto de ley comience a ser tratado en Diputados.



Con un bloque dividido oficialista dividido por el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda de 44 mil millones de dólares que contrajo la gestión de Macri, el Senado iniciará un tránsito hacia su tratamiento con el objetivo de acercar posiciones. En este marco, el formoseño José Mayans, que lidera el bloque del PJ en la cámara alta, definirá en una reunión junto a sus pares si se aprueba el acuerdo con el FMI.

Mayans convocará al bloque oficialista con la difícil tarea de unificar posturas por el acuerdo con el Fondo.

El jefe del oficialismo del Senado consiguió que Alberto lo envíe a Diputados, algo que el entrerriano Kueider y el salteño Sergio Leavy, cercanos al Presidente, promovieron en su afán de ganar tiempo para unificar posiciones en pos de la aprobación.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Kueider gestiona un sub bloque también con opositores

Por ahora, el bloque del Frente de Todos no tuvo un pronunciamiento formal sobre el anuncio de Martín Guzmán, la mayoría de sus 35 no se muestra entusiasmado en votarlo y algunos militan en contra, como Oscar Parrilli, que la semana pasada recibió a Chris Marsh, un ex FMI que le recomienda a Argentina no pagar.

El encuentro de Mayans con su bloque no puede esperar mucho, porque el presidente quiere la ley sancionada antes del 21 de marzo, cuando tiene un vencimiento por 2800 millones de dólares.

Este es un problema impensado para Alberto Fernández teniendo en cuenta que con el oficialismo y los dos aliados fijos (el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana), en el Senado tiene quórum para todas las leyes y hasta una garantía para gobernar por decreto.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Bordet: sin acuerdo con el FMI se frenarían obras entrerrianas

Poroteo



Aunque los gobernadores siempre pesaron fuerte en el Senado, actualmente sólo pueden reunir a 19 de los 35 votos oficialistas, pero dos son Mayans y su coterránea María Teresa González, que por ahora no están dispuestos a garantizar su ayuda.

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque

Alberto cuenta con Leavy y el correntino Carlos Espínola, mientras que el jujeño Guillermo Snopek entró en rebeldía. El senador jujeño era uno de los que en noviembre amenazaba con romper el bloque junto a colegas referenciados en gobernadores, pero el plan se cayó tras varios llamados de Juan Manzur y un escenario de quórum propio que dejó las elecciones y llegó a estar en riesgo. Ahora no descarta irse y hasta redactó un borrador de monobloque, aunque aún no lo presentó.

El legislador jujeño Guillermo Snopek.

El resto del bloque oficialista lo componen camporistas y kirchneristas sueltos que no le rinden cuentas a la Rosada. Algunos de mucha empatía con Cristina, como la salteña Nora del Valle Giménez quien pidió por las redes "no convalidar deuda ilegítima".

Lo que dice el archivo Enero, 2022 Frigerio valoró el acuerdo pero pidió un plan

Con este marco el próximo jueves los senadores del Frente de Todos se verán las caras y Mayans comenzará una labor que, a priori, asoma como muy complicada.





Fuente: Lapoliticaonline.