Kueider gestiona un sub bloque también con opositores

E

l senador nacional Edgardo Kueider (Frente de Todos) anticipó que votará a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y admitió, no sólo que trabaja en el armado de un "sub-bloque" interno, que sumará a legisladores de otros partidos para tratar "los temas que le importan a la gente". Se distanció del kirchnerismo y ratificó su apoyo al Presidente Alberto Fernández.



Luego del quiebre interno del PJ por el avance en las negociaciones con el FMI, con renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en Diputados incluida, la figura del entrerriano fue tomando mayor protagonismo.

Lo que dice el archivo Febrero, 2022 Infobae ubica a Kueider como el hombre de confianza de Alberto

En una entrevista a Perfil, Kueider se refirió a la interna suscitada por el acuerdo con el FMI. “El costo de acordar con el Fondo existe, pagar va a tener un impacto en la economía, pero no acordar es un default”, aseveró el legislador del FdT.





El senador nacional del Frente de Todos, Edgardo Kueider.

“Mi pregunta es, si acordar con el fondo tiene un costo x en pesos, ¿Cuál es el costo del no acuerdo? Nadie habla de eso. En términos sociales, políticos”, reflexionó.



"Los trapitos se lavan en casa, no podemos discutir esto en redes sociales, hacer este circo vergonzoso, a la sociedad le genera inseguridad", evaluó Kueider.

En este marco, argumentó las consecuencias que considera ocasionaría no llegar a rubricar el acuerdo con el FMI. “Significa dólar que se dispara, devaluación de la moneda, inflación, perdida del salario de los trabajadores que ya les cuesta mucho cada mes, desocupación, miseria, inseguridad, hambre. Mayor impacto en la salud pública por más desocupación. Mayor atención social que también es plata. El costo del no acuerdo es muchísimo mayor", detalló.

Trataremos en el Congreso, como corresponde, esta necesaria solución para que Argentina continúe por la senda de la reactivación económica. — Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) January 28, 2022

El Sub-bloque de Kueider va creciendo



El senador anticipó que ya trabaja en un grupo de unos 9 senadores entre los cuales hay algunos que no son del bloque oficialista, con el objetivo de discutir internamente la agenda legislativa con otra perspectiva.



"Yo ya he conformado un grupo interno dentro del bloque. Y ese grupo se está acrecentando día a día. En breve vamos a tener un grupo de senadores que no están en el FdT”, afirmó.

Respecto del Sub-bloque, Kueider destacó: “Tenemos que dejar de lado las discusiones partidarias con intereses electorales. Estoy hablando con senadores. La respuesta es muy positiva. Incorporar asuntos de la sociedad en la agenda legislativa y no estar sometidos a la agenda que nos imponen en el Senado. Hay intereses de muchas provincias. No queremos provocar una ruptura, que sea dentro del bloque".

Lo que dice el archivo Diciembre, 2021 Kueider se aleja pero no tanto

En su descripción de las intenciones del grupo interno arrojó ‘un palito’ por elevación al sector K. "No queremos lo que están haciendo otros de mostrar ruptura para el afuera y sin embargo están adentro. Queremos discutir adentro, interna. No queremos una figura rara”, expresó, al tiempo que determinó sus intenciones: “Conformar un bloque interno, un sub-bloque. Es un apoyo fuerte al Presidente".





Kueider en la vereda de enfrente de la postura K.

“En el medio hay millones de argentinos que reciben un impacto negativo"

Respecto de la discusión que se da puertas adentro del PJ, Kueider no mencionó directamente a Máximo Kirchner pero evidencia cuando habla de irresponsabilidades de la dirigencia que se opone al acuerdo y discute públicamente el tema a qué sector apunta.

"Estaría bueno que experimenten gobernar una ciudad, al frente del Poder Ejecutivo y hacerse cargo de un estado, de las responsabilidades cotidianas, las calles, salud, seguridad, pagar sueldos", lanzó.

“La postura de algunos dirigentes no la comparto. Hay que ser responsable en lo que se dice y habla. Hace falta responsabilidad y no querer quedar bien con algún sector, y no hacer declaraciones pensando en la conveniencia del futuro, mirando las elecciones, si el caos que esto genera me va a permitir llegar a mí”, reprochó.