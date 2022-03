Afuera de JxC y ahora acusado por sus colegas

E

l denominado Megajuicio que investiga al ex gobernador Sergio Urribarri, ex funcionarios y particulares, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles, mostró una nueva arista.

En este caso, el protagonista es Luis Leissa, quien, junto con Verónica Mulone, tienen la representación titular del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) en el Jurado de Enjuiciamiento que deberá juzgar la conducta de la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche en la causa Contratos.

El también dirigente de Entre Todos Entre Ríos (ETER), espacio que encabeza junto Mario Moine, Augusto Alasino y Emilio Martínez Garbino, el cual fue desestimado por la cúpula provincial de Juntos por el Cambio para participar de la interna de cara a las Elecciones 2023, es ahora también cuestionado por sus colegas.



En este marco, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo remitió un escrito al tribunal de disciplinas del CAER, donde informa que presentará impugnaciones y presentaciones contra Leissa.

En el texto, el doctor Regiardo pone de aviso a la entidad, cumpliendo con las normas de éticas profesionales, que realizará distintas presentaciones contra su colega, pero además pide que el tribunal de disciplina evalúe las declaraciones de Leissa.

El demandante se refiere a la entrevista que el representante del CAER en el Jury brindó al programa A Quien Corresponda, de Radio De la Plaza, donde señaló: "Es una clara voluntad de evitar un juicio por uno de los hechos más graves que ha tenido en la provincia, como es la disposición de una importantísima suma de dinero con beneficio de ciertas personas y desde ningún punto de vista justificable para la marcha de un gobierno”.

Reggiardo consideró la opinión de Leissa como ofensiva hacia los colegas que presentaron la denuncia, ya que los hace parte de un plan de impunidad.







El doctor Carlos Reggiardo es quien hace las impugnaciones y presentaciones contra Leissa.

En consecuencia, los dos puntos fundamentales de la presentación son, por un lado, cuestionar su participación en el Jury a Goyeneche, considerando que debió excusarse, y pedir además al tribunal de disciplina que evalué las declaraciones contra los colegiados.



La presentación de Regiardo ante el CEER

Victoria 3 de Agosto de 2022

Sr. presidente del Colegio de la Abogacía de E. Ríos

El que suscribe, Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, matriculado Nº7293, se dirige al colegio para que se remita de manera urgente al tribunal de disciplina para informar que voy a presentar impugnaciones y presentaciones contra el colega Luis Leissa quien nos representa ante el Jurado de Enjuiciamiento, donde tramitan dos denuncias presentadas por quien suscribe y por colegas de la matricula.



Que el Dr. Luis Leissa, quien es dirigente político alineado en el grupo ETER (Adherente de Juntos por el Cambio, si bien no tienen representación en la mesa de decisiones políticas han expresado el apoyo a ese sector), donde permanentemente se hacen citas concretas a la ética y moralidad.



Que apenas trascendió las denuncias el Dr. Leissa en declaraciones había expresado que “Sería ingenuo pensar que se persigue el afán de un juicio justo”, y profundizó en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza-ENZ), Leissa analizó que “es una clara voluntad de evitar un juicio por uno de los hechos más graves que ha tenido en la provincia como es la disposición de una importantísima suma de dinero con beneficio de ciertas personas y desde ningún punto de vista justificable para la marcha de un gobierno” y además sostuvo que “Es un tema intrincado, que tiene sus idas y sus vueltas, pero que aparece más relacionado no con el afán de buscar una imparcialidad por parte de Goyeneche sino para tratar de abortar una investigación de corrupción que llega hasta los huesos de la acción pública de los últimos gobiernos”, “Los elementos para que esto continúe en manos de quien fue la principal protagonista, por más que estamos en presencia de una Fiscalía y de una investigación en la que está más de una persona, sería lo lógico y lo más sensato. Por encima de una situación de forma, acá no se ha planteado en ningún caso un perjuicio concreto que diga que esa relación de Goyeneche (con un imputado) influyó en la investigación y la hizo sesgar para un lado, sino por el contrario esto se mantuvo durante un tiempo y esto no perjudicó para nada” y entre otras cosas finalmente planteó “las diferencias de tratamiento” del caso Goyeneche en comparación con el pedido de juicio político contra la vocal del STJ, Claudia Mizawak, que se desestimó mientras sus hijos son socios de los principales imputados en la causa Cumbre del Mercosur. “Hay diferencia de tratamiento, eso es inocultable y en este asunto en particular hay un interés más amplio, más masivo y que muestra la fuerza de un sector que no pretende ser investigado ni ha aportado al esclarecimiento de la causa de los famosos contratos que la voluntad de hacer las cosas con el máximo de impunidad y tratando de zafar cualquier sospecha”.



Que más allá que solicito se remitan las mismas al tribunal de ética ya que creo que públicamente acuso a quienes denunciamos de formar parte de una operación destinada a garantizar impunidad a funcionarios políticos, por lo que no solo solicito una instancia de mediación tal y como lo prevé las normas de ética, con el fin de que ratifique o rectifique los dichos vertidos justamente con el animador paranaense Daniel Enz, quien ha sido denunciado por mi personas por amenazas en el marco de esta presentación.



Que nuestra denuncia reviste la verosimilitud que ya el Jurado le ha dado el tramite correspondiente, a pesar de que el mismo Leissa (que al ser electo prometió revisar si no debía excusarse por haber opinado del tema.

Que mas allá que en algún sector se sostiene que la representante Mulone es amiga personal de Goyeneche, la realidad es que no hay nada mas que rumores por el momento pero en el caso de Leissa estamos ante un representante que no ha seguido normas éticas fundamentales que es la de no excusarse, de hecho ya resolvió una recusación en favor de Goyeneche, a quien había defendido públicamente.

Que he repetido hasta el cansancio que no tengo ningún interés directo ni indirecto en ninguna causa que no participe como es el caso del “mega juicio” de la vaca, por lo que me ofende y me parece una falta de ética grosera del colega sus expresiones y máxime su designación y no excusación, ya que el Dr. Leissa es un férreo defensor de la ética y la moralidad por lo que su pertenencia al mismo espacio político que el marido de Goyeneche, mas sus declaraciones adelantando opinión en el programa de Enz, dejan al Colegio de la Abogacía en una situación que nos afecta a todos, ya que mínimamente el Dr. Leissa debe excusarse.



Finalmente solicito se eleven las presentes al tribunal de disciplina para que evalué las declaraciones contra los colegiados que efectuamos la denuncia ya que nos vincula a una supuesta actitud mafiosa de denunciar para impedir el desarrollo de un juicio de corrupción, lo cual no solo me ofende sino que me perjudica y no habla bien del colegio que quien ha tenido esas declaraciones políticas, sea luego nuestro representante o al menos no se excuse por hablar adelantado opinión del caso concreto, la misma imparcialidad y objetividad que reclamamos a los jueces debemos tenerla en nuestro proceder de la vida cotidiana.



Dr. Carlos Guillermo Reggiardo



Abogado