Frigerio dejo afuera a Alasino, Moine, Martínez Garbino y Leissa

untos por el Cambio comenzará a definir próximamente su mesa política de conducción en Entre Ríos, la cual contará con una veintena de integrantes, donde se destaca la figura del diputado nacional Rogelio Frigerio, mientras que históricos nombres del justicilismo provincial, que intentaron jugar la interna dentro JxC, quedaron descartados.

Según consigna Infobae, la institucionalización de una mesa política de la coalición opositora se estableció a nivel nacional, y todas las provincias deberán acatar estos lineamientos, definiendo reglas de una interna y un plan de gobierno.



Así las cosas, en Entre Ríos estará integrada por las cabezas de los partidos y los presidentes de los congresos que conforman la alianza a nivel provincial, es decir, la UCR, el PRO, el Movimiento Social Entrerriano (MSE) y el GEN que, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, se integró a Cambiemos en 2015.

Pero quienes quedaron afuera del juego fueron los integrantes de Entre Todos Entre Ríos, espacio que tiene como referentes al ex gobernador Mario Moine; al ex senador nacional Augusto Alasino; al ex diputado nacional Emilio Martínez Garbino y al ex intendente de Gualeguaychú, Luis Leissa.



Conformado en el 2021, ETER es un espacio que reúne dirigentes y militantes entrerrianos del Partido Justicialista, opositores al kirchnerismo, que respaldaron en las últimas elecciones a Juntos por Entre Ríos, y fundamentalmente, buscaron mostrase como socios políticos de Rogelio Frigerio,





Mario Moine, ex gobernador de Entre Ríos.



Posteriormente, expusieron sus intenciones de participar en la interna de Juntos por el Cambio, enfrentando a quien, en principio, apoyaron, pero desde la cúpula del espacio no los tuvieron en cuenta cono fuerza para competir en las PASO.

Cabe recordar que quienes sí entrarán en la pelea son los siete legisladores nacionales del frente: el senador Alfredo de Ángeli (PRO) y la senadora Stella Olalla (UCR) junto a los diputados Rogelio Frigerio y Gustavo Hein del PRO; Pedro Galimberti (UCR) y las diputadas Gabriela Lena (UCR) y Marcela Antola (Evolución).





Augusto Alasino, ex senador nacional.



A estos se sumarán los jefes de bancada en la Legislatura provincial. Juntos tiene banca unificada en el Senado, pero hay tres bloques en Diputados: el radical, el PRO y el del MSE. Los intendentes de JxC también estarán representados. Será a través la flamante conducción del Foro presidida por Darío Schneider (UCR - Crespo) e integrada por Bruno Sarubi (UCR – La Paz); Verónica Berisso (PRO - Gualeguay) y Héctor “Chechu” Solari (UCR – María Grande).

Existen otrs partidos adherentes a Juntos que también, como ETER, quedarán inicialmente por fuera de este armado institucional. Uno de ellos es el histórico Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fundado por Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio, homónimo y abuelo del ex ministro del Interior. Resucita en Entre Ríos encabezado por el diputado provincial Manuel Troncoso, mano derecha de Frigerio.



En igual condición está el partido Nueva Generación que conduce Mauricio “Palito” Davico, ex integrante de la banda de cumbia Ráfaga y actual intendente de la localidad sureña de Pueblo Belgrano.



Esta exclusión es “por ahora” aclararon en JxC. La inclusión de estos partidos y espacios se dará en una segunda instancia. “Primero hay que organizar”, agregaron. Todos los sectores coinciden, con algún matiz, en esta estructuración.



Proyección



Si bien la Mesa Provincial de JxC estará integrada por más de 20 personas, hay una figura que por conocimiento provincial, proyección nacional y peso específico en votos se destaca: Rogelio Frigerio. Sin embargo, la idea que se maneja, incluso en el círculo personal del diputado nacional, es que la Mesa no termine siendo un esquema Frigerio+20.



El armado pluripartidario, que el ex ministro del Interior impulsa incluso para que se constituya en los municipios, tendrá que definir posiciones frente al Gobierno provincial de Gustavo Bordet, las reglas de juego para las internas y constituirse en el ámbito de articulación de los distintos planes de gobierno que están en marcha.





Emilio Martínez, ex diputado nacional.



En Juntos ven al alcance de la mano la posibilidad de arrebatarle la Gobernación al peronismo después de 20 años. Pero además de ganar pretenden generar una transformación que contraste con lo ocurrido en Entre Ríos. Para eso buscan capitalizar la experiencia 2015/2019 a nivel nacional evitando que la eventual gestión tenga una impronta personalista circunscrita a Frigerio.



La idea que barruntan es que las estructuras de todas las fuerzas, principalmente del radicalismo, se sientan protagonistas y jueguen un rol central si las urnas llevan a Juntos a la Casa de Gobierno y a Frigerio al sillón de Urquiza.





Luis Leissa, ex intendente de Gualeguaychú.

“El radicalismo está muy movilizado. Eso le hace muy bien a la coalición y por supuesto pone en discusión los liderazgos. Pero a la gente no le importa hoy quién es el líder. Lo que le importa es ver si podemos ayudar a resolver alguno de los tantos problemas que se vienen acumulando desde hace décadas”, graficó Frigerio en las últimas horas.



La renovación de autoridades provinciales está a la vuelta de la esquina. Es casi un hecho que Bordet (que no tiene reelección) despegará los comicios locales de los nacionales. Lo ratificó en una entrevista televisiva el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, una de las espadas legislativas del Gobernador.

Si esto termina confirmándose, 2022 será un año de posicionamiento y armado. Por la legislación provincial, el cierre de alianzas y precandidaturas se debería hacer en febrero de 2023. Las primarias se concretarían a mediados de abril y las generales el domingo 11 de junio del año próximo.