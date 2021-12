Moine, Alasino, Martínez Garbino y Leisa ahora enfrentarían a Frigerio

E

ntre Todos Entre Ríos, espacio conformado a comienzos de este año por referentes del justicialismo antí K en la provincia, e insertados dentro del frente Juntos por Entre Ríos, va tomando forma.





Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Alasino, Moine y Martínez Garbino con Frigerio





Es por esto que, con la presencia de sus máximos referentes, ex gobernador Mario Moine; el ex senador nacional Augusto Alasino; el ex diputado nacional Emilio Martínez Garbino y el ex intendente de Gualeguaychú, Luis Leissa; se presentó en Paraná.







Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Tras las críticas a Busti, Urribarri y Bordet, quieren armar un partido





Según expresaron los líderes de ETER, en la conferencia que tuvo lugar en el Hotel Gran Paraná, y que contó con la presencia además del ex presidente del IAPV, Aníbal Vergara, el objetivo es institucionalizar el espacio y alcanzar 4000 adhesiones en la provincia.

Una vez cumplido esta meta, la idea es lanzarse de lleno a la carrera de cara a las elecciones del 2023, compitiendo de igual a igual con el resto de las fuerzas que integran la coalición opositora.







“Estamos ampliando nuestra base en el territorio provincial ", aseguró Moine.





“Estamos dando los pasos para constituirnos en un partido y participar en la vida política, pertenecemos al frente Juntos por Entre Ríos, y nuestra agrupación tiene mujeres y hombres potables para ejercer cargos políticos y participar de las elecciones", señaló Moine.





Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Los culpan por la derrota





“Estamos ampliando nuestra base en el territorio provincial, queremos que en los próximos pasos del 2023 participe la gente del PRO, radicalismo, socialismo y Entre Todos Entre Ríos saquemos los mejores candidatos”, agregó ex gobernador.









"El 80% de los fiscales en Entre Ríos tienen dependencia con el poder político", sentenció Martínez Garbino.







En tanto que, Martínez Garbino, se refirió al jury contra la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche: “No es algo que extrañe, porque la Justicia y la política están en crisis".









Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Martínez Garbino con Frigerio, pero el hijo en contra





Posteriormente, recordó: "El 80% de los fiscales en Entre Ríos son interinos, es decir que tienen una fuerte dependencia con el poder político que los designo”







Lo que dice el archivo Julio, 2021 Durísimo contra los porteños pero presentaron un frente entrerriano en Buenos Aires





Por su parte, Alasino también opinó sobre este tema, y disparó: “Está todo tenido de corrupción, el fiscal tuvo un mal desempeño porque no fue imparcial y es fundamental; pero que lo de Goyeneche fue inoportuno".





“Está todo tenido de corrupción", expresó Alasino.



Para concluir, el senador nacional declaró: "Creo que en el fondo le asiste razón al jury, y creo que el criterio de oportunidad no es bueno, porque está involucrada en causas importantes de Urribarri”.