Alasino, Moine y Martínez Garbino con Frigerio

E

n conferencia de prensa en la ciudad de Chajarí, presentaron una agrupación de dirigentes y militantes del justicialismo que acompañan a Juntos por Entre Ríos, denominada “ETER”, allí se contó con la presencia de Augusto Alasino, Emilio Martínez Garbino, Luis Leissa, Carlos Jaime Menéndez, Juan Manuel Labriola, Oscar Fischbach, Esteban Pezzini, Roberto Terrusi, entre otros.

Tras la finalización de la presentación, Leissa manifestó: “este manejo de la realidad económica y social de Entre Ríos no puede repetirse. Bordet es la expresión de Cristina Kirchner (…), se pueden marcar determinadas diferencias, no es necesario que se haga un seguidismo en todo, hay que marcar algunas cosas”.





“Nuestro país está sometido a un derrumbe muy fuerte y hay que advertirlo, no se escucha ni una voz. A nosotros nos tocó gobernar con Carlos Menem y algunas cosas decíamos. Ahora no se hace nada, no hay pensamiento propio, se llega a determinada instancia de gobierno sin tener la madurez y el equilibrio suficiente” agregó a Radio Chajarí.



“Hay que tener un Estado que cumpla con la salud, la seguridad, la educación, el transporte público, la justicia, el ambiente. Es el privado el que genera empleo y riqueza” añadió el entrevistado.



Lo que dice el archivo Julio, 2021 Leissa y Martínez Garbino arreglaron con Cambiemos





“Hay que fortalecer el voto – continuó – darle la mayor cantidad de libertades al votante y empezar a tener mecanismos más selectivos. Se defenestraba a las PASO y ellas tienen cosas positivas, son buenas”.

“Las perspectivas no son buenas (para las elecciones generales de domingo 14), estamos en una situación de crisis con un déficit fiscal muy fuerte, con un atraso en los servicios, de esta forma no podemos gobernar” dijo Leissa.

Lo que dice el archivo Julio, 2021 Durísimo contra los porteños pero presentaron un frente entrerriano en Buenos Aires





“La gente tiene sus responsabilidades y tiene que empezar a preocuparse un poco más, tiene que elegir mejor, tiene que perfeccionar el poder del voto. La falta de compromiso con hacer las cosas un poco mejor, por virtud y no por necesidad, es de todos los sectores” finalizó.