Allende le exige a Bordet pero quiere sentarse con Frigerio

J

osé Allende, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y ex diputado provincial del PJ, estuvo presente en un acto desarrollado en el Centro Provincial de Convenciones, donde el gremio hizo un balance del año y plateó sus próximos objetivos.

En este marco, el dirigente habló sobre el resultado de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, cuestionó las designaciones de candidatos y funcionarios puestos desde Buenos Aires, pidió internas en el peronismo y llamó al diálogo con Rogelio Frigerio.







Allende quiere sentarse con Frigerio.

“Este sindicato respeta todas las ideologías, porque somos un sindicato, no somos un partido político. Pero como dirigentes siempre hemos decidido a quiénes apoyamos de acuerdo a lo que consideramos entre todos que es lo mejor para la gente”, comenzó su alocución.



Más tarde cuestionó: “Basta de que nos pongan los nombres de los diputados desde Buenos Aires, no pongamos candidatos que no conocemos, que se cortan solos Y si le preguntan en el barrio donde viven, no saben quién es ni que participación ha tenido”.









Bordet no tiene más reelección en 2023.

En sintonía con esto, el ex legislador cuestionó al gobernador provincial: “Le preguntaba al gobernador Bordet que por qué se acepta que todos los cargos de un organismo nacional en la Provincia los pongan agrupaciones políticas desde Buenos Aires”.



Sin embargo, seguido a sus reclamos al mandatario, y analizando el acto eleccionario, manifestó la necesidad de acercarse a Frierio, quien ya es candidato a Gobernador la provincia en 2023,



Frigerio ya es candidato a gobernador en Entre Ríos para el 2023.

“El resultado de las últimas elecciones en Entre Ríos no fue casualidad; el PJ perdió por una cifra histórica y no lo vamos a revertir si seguimos sin hacer nada”, dijo Allende.



A la vez, advirtió. “No podemos seguir hablando de la herencia. La gente está podrida de que hablen de la herencia. Parecemos chicos ricos hablando de herencia, de un lado y del otro”.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Juntos por Entre Ríos sacó 23 puntos de ventaja

De cara los que se viene, el titular de UPCN llamó a conciliar con otras fuerzas: “Hay que pensar en el futuro de la provincia y convocar a todos. Creo que pensar en el futuro de Entre Ríos sin hablar con Frigerio es una locura porque sacó casi el 60% de los votos"



Posteriormente agregó: "Tenemos que sentarnos con todos para alcanzar acuerdos básicos: qué salud queremos, que educación queremos, que política fiscal queremos, que infraestructura necesita la provincia. Basta de hacer viaductos de acá a Concordia para que vayan y vengan los funcionarios”.







"Pensar el futuro de Entre Ríos sin hablar con Frigerio es una locura", aseguró Allende



Las internas en el PJ



El titular de UPCN fue autocrítico con el peronismo y lo comparó que con la agrupación que conduce hace más de dos décadas: “Tenemos que bregar para que no le tengan miedo a las internas. El gremio tiene un proceso electoral el año que viene y cualquiera puede presentarse. Nadie está acá atornillado”.



Lo que dice el archivo Agosto, 2021 Nuevo rechazo de juicio abreviado a Allende

En este punto, diferenció: “En el PJ no hemos tenido congresos, ni elecciones, ni internas, ni participación. El partido, se tiene que abrir, porque se fue convirtiendo en lo que criticábamos del radicalismo, donde son poquitos y no hay renovación”.



Para cerrar, Allende marcó: “La única solución es volver a Perón y a Evita. Con concertación, justicia social, igualdad y un país pujante con todos incluidos: gobierno y oposición”.