"El gobierno no sabe qué va a hacer mañana"

Sobre la deuda, dijo: "No nos conviene pagar en marzo dólares que no tenemos, o entrar en default".

R

ogelio Frigerio habló sobre la coyuntura política en una entrevista realizada por Perfil. Desde la evaluación del contundente triunfo en la provincia, la importancia del radicalismo como estructura de Juntos por el Cambio, la dinámica interna en su espacio, el acuerdo con el FMI y, entre otros temas, hasta su visión del gobierno nacional: "No saben qué van a hacer mañana", afirmó.

Frigerio realizó un duro análisis sobre el horizonte del gobierno nacional. "Alberto Fernández o el kirchnerismo hoy en el Gobierno ni siquiera plantean esta necesidad (de tener mayoría, aunque sea una pequeña, que no alcanza). No tienen un plan de desarrollo. No saben qué van a hacer mañana", enfatizó.

Además de analizar el camino del país, Frigerio puso la lupa en el desarrollo realizado en Entre Ríos, donde se impuso en las elecciones Primarias y en las Generales mejoró su performance para consagrar a Juntos por Entre Ríos en 16 de los 17 departamentos entrerrianos.



"Ganamos por muy poquito, pero por primera vez en Concordia, que es la ciudad más pobre del país y para muchos la capital nacional del peronismo", señaló Rogelio Frigerio, el candidato más votado en las últimas elecciones legislativas.

Frigerio evaluó que el triunfo "hubiera sido imposible si no hubiéramos captado muchos votos y dirigentes del peronismo que se sumaron a nuestras filas porque no están de acuerdo con el norte hacia dónde lleva el kirchnerismo al país".

"No solo ganamos por casi 25 puntos la provincia, ganamos por casi 20 puntos en la ciudad más pobre de la Argentina. La capital nacional del peronismo", remarcó.

Respecto del resultado, consideró que "hubiera sido imposible si no hubiéramos captado muchos votos y dirigentes del peronismo que se sumaron a nuestras filas porque no están de acuerdo con el norte hacia dónde lleva el kirchnerismo al país. También son peronistas que apuestan por el trabajo, por los valores republicanos".



Consultado sobre si el 2017 fue el mejor año electoral de Juntos, Frigerio sostuvo: “Fue muy bueno. Contribuyó también el auge de la obra pública, que tuve la responsabilidad de llevar adelante. Hicimos mucha obra en Entre Ríos y obviamente eso impacta”.



Los peronistas de Frigerio



"Es cierto que el oficialismo, el kirchnerismo, el peronismo, estuvo unido en Entre Ríos. Pero no es menos cierto que a nosotros nos votaron muchos peronistas. Tuvimos muchos dirigentes peronistas trabajando con nosotros. Sin ese apoyo es muy difícil ganar por 20 puntos en la capital del peronismo", resaltó.

“El radicalismo es la columna vertebral de JxC”



"Digo públicamente que el radicalismo es la columna vertebral del espacio. Fue un error no haberle dado mayor participación y entidad en nuestra gestión. Es muy sano lo que sucede en el radicalismo en términos de movilización, participación en las PASO en distintas provincias. Le hace muy bien a Juntos por el Cambio", sentenció el exministro del Interior del macrismo.

“Las coaliciones no pueden estancarse en el tiempo. Son dinámicas. Hay una visión más generalizada dentro de Juntos por el Cambio sobre la necesidad de salir de esa endogamia", analizó.

Ante la consulta sobre de los dos modelos de vinculación con la UCR, el bonaerense, con el radicalismo unido frente al PRO unido, y el modelo cordobés, con el PRO y el radicalismo de un lado y del otro, resultará el ideal y cuál terminará resultando, Frigerio expresó: “Lo mejor es que las PASO no sean internas de partidos políticos, sobre todo si queremos sostener una coalición unida, donde todos nos sintamos ganadores. Haber hecho unas PASO partidarias en 2015, donde el PRO se enfrentó con el radicalismo y con la Coalición Cívica, no fue un buen comienzo. El radicalismo se sintió derrotado en esa elección. La verdad es que el PRO no había ganado la elección, sino Mauricio Macri, el candidato más competitivo. Arrancamos mal la coalición. Ese comienzo hizo que algunos no nos vieran realmente como una coalición”.

Acuerdo de Deuda con el FMI



“Lo del Fondo es lo de menos. Es una negociación que hay que hacer. El interés nacional determina que no nos conviene pagar en marzo dólares que no tenemos, o entrar en default. Tiene que ver con el interés nacional; no es un tema con demasiadas aristas”, reflexionó.



Expectativa caída luego de las PASO



“Fue un error hablar de la presidencia de la Cámara. No hay que contar los terneros antes de la parición. Agrandar las expectativas puede ser un bumerán. Un triunfo contundente como el de Juntos por el Cambio en prácticamente todo el país, aun en la provincia de Buenos Aires, donde habíamos perdido en la última elección por casi 16 o 17 puntos, es un hecho para destacar. Las expectativas confunden la lectura de un resultado", interpeló puertas para adentro.

¿Macri candidato a presidente 2023?



En el abordaje de la entrevista que le realizó el medio Perfil se repasó la interna de JxC, con Rodríguez Larreta y el expresidente como posibles candidatos al sillón de Rivadavia en las próximas elecciones.



* ¿Macri no debería ser candidato en 2023 porque le haría un daño a la coalición?



—Falta mucho para 2023. Me cuesta hacer un análisis a dos años vista.



* Si fuera hoy.



—Si fuera hoy, hay elementos como para percibir que puede tener un techo que puede condicionar un triunfo de Juntos por el Cambio. Pero no le cercenaría el derecho.

