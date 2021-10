Siguen con el discurso antikirchnerista

A continuación un breve repaso de los discursos de los candidatos de Juntos por Entre Ríos en su lanzamiento de campaña:



Rogelio Frigerio: “Tenemos que estar orgullosos porque de esta tierra salió el grito más contundente para decirle no al kirchnerismo, Entre Ríos le dijo que esta no es la forma en que queremos vivir. Queremos una forma de vivir que respete las libertades individuales y donde los jóvenes puedan sentir que tienen futuro; no queremos esta forma de vivir donde las aulas se cierran durante un año y para el gobierno no significa nada”; “la gente nos dio el apoyo pero no nos dio un cheque en blanco; este es un voto que castiga una forma de gobierno que la gran mayoría de los entrerrianos no comparte, es un voto para ponerle un freno al kirchnerismo y para empezar a construir un futuro distinto, superador de todas las cosas malas que nos vienen pasando desde hace años a los argentinos”.



Nancy Ballejos: Tras agradecer a los presentes y a los militantes, aseveró que “las esperanzas están puestas en esta lista, tenemos el compromiso de llevar a Entre Ríos a lo más alto del país”. “Gracias por sostener a cada uno de los candidatos y por bancar fuerte la campaña. Vamos la 502, fuerza a todos para romperla el 14 de noviembre”, proclamó.



Atilio Benedetti: “Estamos iniciando hoy lo que es la recta final hacia la elección verdadera, la de los puntos, el 14 de noviembre”. “Hoy se presenta la lista que los entrerrianos han elegido con su voto, con la enorme satisfacción de tantos amigos que han comprendido que por encima de los matices tenemos una responsabilidad enorme de cara a los entrerrianos y argentinos. Vamos a romper las urnas de nuevo el 14 de noviembre”, sentenció.



Pedro Galimberti: “El pasado 12 de septiembre la gente votó algunas cosas, le dijo que no a un Presidente de la Nación, al principal hombre público de la Argentina, que nos había dicho que el mérito no vale, no es cierto. También, le dijo que no a un Presidente que cuando vimos claramente que un docente estaba adoctrinando a un alumno en una escuela secundaria, dijo que le estaba abriendo la cabeza. Los entrerrianos queremos educación en libertad y con sentido crítico. Le dijo que no a un Presidente que, durante mucho tiempo, nos tuvo prácticamente encerrados en la famosa fase 1. Como suelo decir en mi pueblo, no dejaban salir al que iba a hacer una changa, a cortar el pasto, no con una moto guadaña porque no tenía los fondos para comprarla, lo iba a hacer con una bordeadora, y lo dejaron adentro. Y mientras tanto, la fiesta estaba en la residencia oficial, la que sostenemos todos, la que, en definitiva, representa el lugar donde está la institucionalidad”.



Marcela Ántola: “Tenemos que trabajar muy duro para que el 14 de noviembre seamos muchos más y llevemos las voces de todos los entrerrianos al Congreso de la Nación”. “Quiero representarlos a todos ustedes y llevar la voz de los entrerrianos al Congreso. Tenemos que ser contundentes y tenemos que ganar el 14 porque Entre Ríos nos necesita, nos necesitan los ciudadanos. La gente la está pasando muy mal y por eso les pido su compromiso”, cerró.