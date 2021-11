Los culpan por la derrota

L

as Elecciones Legislativas 2021, que se llevaron a cabo el pasado 14 de noviembre, siguen dejando material para el análisis, sobre todo en el justicialismo, que sufrió una derrota histórica.



No obstante, algunos peronistas, no solo celebraron el triunfo de la oposición, si no que apuntaron directamente, con nombres y apellidos, a quienes consideran responsables directos de estos resultados.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Frigerio arrasó en Concordia

Se trata de los integrantes de ETER (Entre Todos Entre Ríos), espacio formado en el corriente año, que tiene como principales referentes a dirigentes peronistas alejados del kirchnerismo, como Augusto Alasino, Emilio Martínez Garbino y Mario Moine, y que hace ya tiempo se unieron a las filas de Juntos por Entre Ríos-

Según consignó El Entrerriós. desde ETER Concordia, bastión histórico del peronismo, donde la lista encabezada por Rogelio Frigerio logró una abultada diferencia a favor contra la de Enrique Cresto, emitieron un fuerte comunicado señalando a quienes consideran como los principales responsables de la caída del PJ a nivel provincial, y los apuntados son Jorge Pedro Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.



Lo que dice el archivo Noviembre, 2021 Alasino, Moine y Martínez Garbino con Frigerio

“Señalábamos el fracaso de la Matriz BURRI (Busti/Urribarri) que sigue administrando telepáticamente el gobernador y tibio heredero de la incompetencia. Ese trío es absolutamente responsable de la paliza recibida”, expresa el escrito difundido por prensa del movimiento.



A su vez, el candidato que lideró la lista 501, recibió un gesto de indulgencia: “El ahora diputado electo Enrique Cresto quedó prisionero en esa campaña comandada por la juventud rentada autodenominada La Cámpora..

Además, el texto de ETER indica: "Sin disimulo Bordet continuó en modo zen haciendo para los candidatos lo que más sabe hacer: NADA”, a la vez que se animaron a vaticinar: “Ahora el peronismo comienza su resurrección librándose de los okupas K”



: