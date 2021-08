Alasino dice ir contra la oligarquía del PJ

E

ntre Todos Entre Ríos, el espacio del peronismo disidente que lideran Augusto Alasino, Mario Moine y Emilio Martínez Garbino, fijó posición este jueves ante el contexto electoral.



El grupo no logró los acuerdos que esperaba con la dirigencia de Juntos por Entre Ríos, ni con Rogelio Frigerio, ni con Pedro Galimberti. No están en las listas pero la representación del espacio (la que expresa Alasino), hizo saber que apoya a la coalición aunque no expresa preferencias por alguna de las listas que participan de las PASO.



“Tomamos la decisión de enfrentar al oficialismo y dejar de ser útiles a las oligarquías de la política que hoy son esas minorías que llegan al poder abusando de estructuras partidarias, gremiales y organizaciones piqueteras interesadas”, apunta el documento que dispara contra “la oligarquía pejotista que ya es un remedo indisimulable, confesión del Señor Gioja, de la maquinaria del Partido Comunista Chino”, publicó Página Política.

Según el texto “aquellas oligarquías de corporaciones fueron desplazadas por un grupúsculo de políticos que nos impiden elegir nuestros propios candidatos dentro del peronismo, transgrediendo las reglas democráticas”. “Se sostienen con estructuras feudales en provincias y municipios electoralmente gravitantes y que siempre terminan hipotecando el futuro de todos los argentinos. Representan de ese modo una nueva clase de oligarquía que recurre a todos los medios para preservar sus privilegios”, continúa el documento.



“Vamos Juntos por nuestra entrerrianía, priorizando nuestra patria chica por sobre toda especulación partidaria o sectorial”, convoca el documento que presenta al espacio de ETER como el de “peronistas que conjugamos mismos objetivos desde la pluralidad de ideas para así continuar nuestra lucha hacia una democracia plena”.

Afirman sentir “la obligación moral de reaccionar y tomar medidas antes que sea demasiado tarde” evitando de ese modo “ser una provincia residual en el tablero nacional”.

“No merecemos tener la inoperancia como política de estado provincial. La educación, la producción, la seguridad y la salud en Entre Ríos no están entre las prioridades del oficialismo”, añade el documento que insta a “actuar” ya que “la indiferencia es complicidad y augura más fracasos”.