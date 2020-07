Moine largó y ya le dieron un revés

E

l ex gobernador y ex intendente de Paraná, Mario Moine, anunció su regreso a la actividad política. El dirigente dijo que volverá al ruedo por fuera del Partido Justicialista a través de un agrupamiento que reúne -o reuniría- a dirigentes de diferentes extracciones, como peronistas, radicales y macristas. Además, aclaró que no será candidato.



"Soy amigo de gente de Cambiemos, del PRO, del radicalismo. Por fuera del kirchnerismo, de la conducción de Macri, como (Horacio Rodríguez) Larreta", explicó y aseveró: "ningún dirigente peronista me da confianza".

Entre los dirigentes que lo acompañarán, mencionó a Luis Leissa, Emilo Martínez Garbino, Emanuel Gainza y Fernando Quinodoz.



Quinodoz se ataja

El ex secretario de Trabajo de la provincia -hasta diciembre de 2019-, Fernando Quinodoz, ya salió a moderar el llamamiento de Moine. "Considero necesario realizar algunas consideraciones", indicó en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL en el que admitió: "en primer lugar celebro que un hombre de bien como el ex mandatario haya decidido reinvolucrarse activamente en la vida política Provincial".

Primero con elogios, el dirigente de “Fuerza, Esperanza y Reconciliación" (FER), entendió que Moine "sin lugar a dudas desde su experiencia y conocimiento puede aportar valores nada despreciables en la situación actual".



Sin embargo, aunque agradeció la mención que le hizo el ex gobernador, aclaró que "no he tenido contacto con él desde hace algunos años".



El referente de Patronato coincidió que "la sociedad demanda un armado amplio, donde se vean representadas una multiplicidad de voces y miradas".





Y puso como ejemplo que "quedó en claro con el armado del Frente Creer Entre Rios -en nuestra provincia- y el Frente de Todos -en Nación-, espacios que sin lugar a dudas podrán enriquecerse con nuevos sectores"



Sin embargo, Quinodoz se declaró "convencido de que el camino es desde el Justicialismo (con la más amplia mirada y participación)".

El ex candidato a intendente de Paraná por el Frente Renovador en 2015 subrayó que en el Estado provincial "debe trabajarse en una reestructuración de éste en un proceso de por lo menos 20 años, partiendo desde ejes y objetivos comunes declarados consensuados con todas las fuerzas políticas"

Para Quinodoz debe haber "valores pétreos que atraviesen no menos de cuatro gestiones sin importar el color político".



"Entre Rios necesita de todos, la situación económica, sanitaria y social mundial tiene su correlato en nuestro país y nuestra provincia no escapa a esa realidad. Es con todos que podremos enriquecer la mirada, superar la crisis económica y social, tender la mano a quien más necesita, construir una sociedad más justa e igualitaria", concluyó el ex funcionario de Gustavo Bordet.



