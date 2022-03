8M: del Día de la Mujer a manifestaciones políticas encontradas

C

omo cada 8 de marzo, las mujeres se volcaron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En Paraná, este año la marcha se realizó bajo la consigna "La deuda es con nosotras, no al acuerdo con el FMI" y transitó desde la plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno, donde se leyó un documento.





Entre las demandas escuchadas, la principal fue la declaración de la emergencia nacional por violencia de género con presupuestos reales y acordes a la situación de cada región; así como también un Salario Básico Universal "para garantizar una remuneración al trabajo doméstico y de cuidados para todas las personas feminizadas, no solo para quienes estamos en organización".





Alrededor de 15 mil personas participaron de la marcha desde la Plaza principal hasta la Casa de Gobierno.



También exigieron por "la efectiva implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo", la implementación de la ESI, con presupuesto y profesionales acordes, "para prevenir y erradicar las violencias y los abusos en las infancias".







La convocatoria fue en la Plaza 1º de mayo, a las 18. Desde allí inició la marcha.

Durante el documento leído también se plantearon los motivos por los que las mujeres de todo el país decidieron para: la precariedad, la explotación y el acoso laboral, el trabajo doméstico y de cuidado familiar no remunerado y por la existencia del aborto clandestino y su criminalización.

Este año hubo diferentes proclamas donde el carácter anticapitalista ganó presencia en su rechazo al FMI, la lucha ambiental y el reclamo por la paz en el mundo.







La marcha confluyó enfrente a Casa de Gobierno.

Desde hace seis años, el 8M se instauró en varias ciudades del mundo como jornada de protesta y reclamos "por la desigualdad de género y la violencia machista".





Una de las consignas presentes en el reclamo de las mujeres en el 8M.

“Esta fecha es muy sentida para miles de mujeres que estamos en la calle luchando desde los diferentes trabajos que cada una desempeña, como desde las organizaciones sociales a las cuales pertenecemos. Pero también en las compañeras que están en las barriadas, que son amas de casas, que están en los programas sociales y las que llevan adelante las tareas de los hogares”, expresó Silvia García de La Corriente Clasista y Combativa (CCC).







Entre las manifestantes, también se escucharon diversas voces que pedían “poder ser libre, ser lo que queremos ser y que no haya más femicidios", así como "queremos un mundo sin violencia para todos”, o, por otra parte, “no hay que dudar de la víctima”. Otro de los tantos carteles en la marcha rezaba “Basta de transfemicidio”.

Alberto Fernández encabezó el acto en conmemoración al 8M que se realizó en José C. Paz.





"El camino siempre es la organización, la unidad, la defensa de lo conquistado y la lucha por lo que aún nos falta. En este Día Internacional de la Mujer trabajadora, sigamos avanzando compañeras, con amor y con firmeza", tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tuvo retuit de la legisladora entrerriana Blanca Osuna, que agregó: "Como lo hemos hecho SIEMPRE".

Como lo hemos hecho SIEMPRE ?????? https://t.co/vzW9YtAlJM — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) March 8, 2022

Además, la exintendenta de Paraná reflejó que el Paro Internacional de Mujeres "es una jornada de lucha y organización, que nos convoca por una sociedad libre de todas las violencias, por un mundo más sano y vivible, por un país con mayor igualdad y justicia social".





Otra entrerriana que se expresó luego del acto en CABA fue Carolina Gaillard.

Este #8M, es importante hacer visibles las demandas, reconocer derechos y trabajar para acortar las brechas de género que aún persisten.#8Marzo2022 #8m2022 #DiaInternacionalDeLasMujeres pic.twitter.com/ELSAchwAr8 — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) March 9, 2022





La misma marcha pero desde otra mirada



A su vez, hubo otro grupo de mujeres que alzaron sus voces, pero con consignas marcadamente diferentes a las que se vieron en la gran mayoría de las movilizaciones que se vieron en todo el país.







Mujeres identificadas con el movimiento Jóvenes Republicanos, mostraron también sus reclamos.

Se trata de las integrantes de agrupaciones que dicen no sentirse representadas por el los movimientos feministas (vinculados a la izquierda), expresándose en contra de la legalización del aborto y en profunda oposición al gobierno nacional.

Bajo los lemas de No Me Representan y No Hablen En Mi Nombre, hicieron diversos reclamos.

Uno es el cierre del Ministerio de la Mujer, al que calificaron como un gasto que no genera ningún beneficio, sino que, por el contrario, es utilizado para la militancia kirchnerista.

Este 8M no hables en mi nombre pic.twitter.com/2uMy0bIfak — Olivia Gagliesi (@OliviaGagliesi) March 9, 2022

Otros mensajes que proclamaron fue la eliminación del cupo de género, el lenguaje inclusivo y la suspensión de los cursos de género que se dan en las distintas instituciones.

Además, pidieron prisión efectiva para los violadores, que no se criminalice al género masculino y repudiaron lo que denominan como ideología rentada.