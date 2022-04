Tras la reapertura se triplicó el tránsito en el Puente Artigas

E

l gobierno nacional anunció en las últimas horas la reapertura total de los 237 puntos fronterizos, restringidos durante la pandemia de corinavirus, de los cuales, tres pertenecen a la provincia de Entre Ríos.

Esta medida ya comenzó tener notabele efecto en el tránsito vecinal del puente internacional General Artigas, que une a la localidad entrerriana de Colón con la ciudad uruguaya de Paysandú.



Según consigna el medio sanducero El Telégrafo, la circulación en ambos sentidos se ha triplicado en las últimas horas.

No obstante, no se registraron grandes demoras, ya que la espera en las filas para el traspaso en el puesto de control sanitario, a cargo de la Policía de Entre Ríos, no superaban los 10 minutos, y obedecía al tiempo que a algunas personas les tomaba presentar la documentación requerida.



Cabe recordar que la flexibilización no solo vino de lado argentino, gestión mediante del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y del titular del Enohsa, Enrique Cresto, sino que desde el gobierno uruguayo, también decidieron levantar la exigencia del test antígeno de COVID-19 a las personas vacunadas que ingresen al territorio.