Echeverría calificó de "panqueque" a De Angeli

uan Echeverría supo acompañar a Alfredo de Angeli al frente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos, durante los momentos más tensos del conflicto del campo con los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, en la nación, y de Sergio Urribarri, en la provincia.



Hoy la relación está absolutamente partida, y el concepto que le quedó sobre el actual senador nacional no es el mejor.



En este marco, Echeverría reveló que está alejado de la representación del sector rural y explicó los motivos: "No abandono la necesidad de tener un gremio que represente a los pequeños y medianos productores, pero ahora estoy en un impasse, quedé en muy malas condiciones después del 2008"

Y agregó: "Ver a la Federación Agraria de Entre Ríos que es un brazo del PRO es lamentable, y que confundidos han apoyado esas políticas, todo eso ha hecho que haga un parate en la dirigencia, si puedo aportar ideas y discuto y analizó posiciones".

Con respecto a su anterior aliado, expresó: "En la práctica, Alfredo De Angeli es un panqueque, es una persona indeseable, fue senador nacional con Busti y luego con el PRO, al igual que Patricia Bulrrich, son malas personas, en vez de defender a las posturas agrarias solo piensa en lo personal, se transformó en una pluma de defensa de la hiperconcentración económica, del Neoliberalismo".



"Cuando existe una persona que traiciona es terrible, también lo sumó a Alfredo Bel, que es una buena persona, y ahora esta de asesor de De Angeli, pero está en ese circuito, por eso digo que hay cosas muy feas dentro de Federación Agraria que tuvo una inmensa participación desde el grito de Alcorta, y eso fue una bisagra”, recordó.



Posteriormente, se pronunció sobre el acuerdo del gobierno que encabeza Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional: “Veo un escenario grave, peligroso, el acuerdo significa una entrega absoluta con la ciudadanía, una cosa fue lo que hizo Mauricio Macri, por decreto, y otra cosa sacarlo por ley, es un robo, una estafa, entraba la plata, por un lado, y salía por el otro, no quedó un mango en la Argentina", dijo.



Y sostuvo: "La situación es muy complicada, no tenemos independencia para resolver la situación en época de guerra”.

Con respecto a los próximos comicios, el ex vicepresidente de la FAA anticipó: “En este escenario sin dudas, Frigerio gana las elecciones en 2023, me guste o no, en realidad no me gusta nada, nos pagaron con las retenciones, pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato, son burguesías intermediarias.



"Estamos en una situación tremenda con una disputa interna en el peronismo, y hay un sector del peronismo que se da cuenta de lo malo que fue el acuerdo con el FMI", apuntó.



En declaraciones al medio Debate Abierto, el ruralista manifestó: "Hoy todo es muy dinámico, los que vivimos y estamos en la calle nos damos cuenta que la gente cada día come menos porque el dinero le rinde menos”.



Posteriormente, detalló: “La Federación Agraria se achicó, hay varias filiales que desaparecieron en la provincia. En Entre Rios no hablo con ningún dirigente de la entidad, pero tengo amigos de base. No se si me corresponde volver por mi edad, pero sí ayudar y trabajar con la gente".



Para concluir, Echeverría indicó: "Argentina necesita salir de esta crisis a favor del pueblo, los productores necesitamos una profunda reforma agraria, el pequeño productor no existe para los bancos, y debemos trabajar por la formación y educación, antes se entregaban hectáreas para hacer escuelas, había una en cada “legua” de campo, entonces que eso sea una obligación de los gobiernos, y una política pública para combatir la pobreza, hay que adecuarse a los tiempos”.